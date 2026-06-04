La nuova Italia di Silvio Baldini parte con una vittoria a Lussemburgo

Buona la prima per la nuova Italia di Baldini

La nuova nazionale italiana di calcio, affidata temporaneamente all’ex tecnico di Palermo e Catania, Silvio Baldini, ha visto il suo debutto ieri sera in trasferta contro il Lussemburgo con una vittoria di misura per 0-1.

Pio Esposito firma il successo azzurro

Un risultato che magari a chi predilige il calcio champagne potrebbe anche fare storcere il muso, ma che comunque è stato frutto di una partita giocata in modo ordinato e attento dagli azzurri per tutta la durata, senza particolari sbavature, anche se gli avversari hanno avuto le loro occasioni.

La gara ha visto sin dai primi minuti gli azzurri cercare di dettare legge in campo e a inizio ripresa è arrivato il gol partita con una capocciata di uno dei “veterani” della nuova nazionale, Pio Esposito, bravo a insaccare un cross di Pisilli. In seguito ci sono state le occasioni da gol per il raddoppio, ma sono state sprecate. Un elemento quest’ultimo che non pregiudica però l’ottima prova dei nuovi azzurri, quasi tutti provenienti dall’Under 21 per volere del tecnico Baldini.

Tra entusiasmo e critiche dei tifosi

Adesso si avvicina un testa giù più impegnativo domenica in Grecia, ma Baldini è convinto della forza della squadra. Al termine della gara ha sottolineato come sia soddisfatto, soprattutto perché la maggior parte dei ragazzi erano appunto debuttanti, ma anche come ci siano delle cose da migliorare per far tornare grande questa nazionale. Tra i tifosi azzurri però su Facebook non si fermano i mugugni riguardo al gioco, che a qualcuno è sembrato quasi uguale a quello precedente.

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