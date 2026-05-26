We Beach Catania presenta la stagione 2026: nuove maglie, ambizioni e progetto sportivo

La Sala Consiliare di Palazzo degli Elefanti ha ospitato la presentazione ufficiale della stagione 2026 di We Beach Catania, appuntamento che ha permesso alla società di illustrare programmi, obiettivi e prospettive del progetto sportivo dedicato agli sport sulla sabbia.

All’evento hanno preso parte il presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi e il consigliere comunale Angelo Scuderi, insieme a dirigenti, partner, tecnici e tifosi che hanno potuto conoscere nel dettaglio le novità della nuova annata sportiva, comprese le nuove maglie ufficiali ispirate ai simboli della città di Catania.

Giuffrida: «Sta nascendo un gruppo con una forte identità»

Nel corso della presentazione ampio spazio è stato dedicato alla crescita del progetto We Beach, che punta non soltanto ai risultati sportivi ma anche alla costruzione di una realtà sempre più radicata nel territorio.

Il tecnico Mario Giuffrida ha sottolineato il clima positivo che si respira all’interno della squadra dopo i primi giorni di preparazione:

«Abbiamo alle spalle dieci giorni di intenso lavoro alle Capannine e stiamo ricevendo segnali molto incoraggianti. Vedo una squadra che cresce, un gruppo che si sta plasmando in maniera chiara e che ogni giorno consolida la propria identità. L’entusiasmo, la disponibilità al sacrificio e la voglia di migliorare stanno emergendo con forza».

A evidenziare l’importanza della compattezza del gruppo è stato anche il direttore generale Gianfranco Grasso:

«I test con Lamezia, Pisa e Naxos saranno molto utili per capire il livello raggiunto dal gruppo. L’obiettivo è costruire una squadra competitiva ma soprattutto un gruppo solido, perché è questa la base di ogni progetto vincente».

Il progetto We Beach guarda oltre il beach soccer

Uno degli interventi centrali della presentazione è stato quello del direttore operativo Paolo La Vigna, che ha spiegato la visione strategica del club e l’idea di sviluppare una vera polisportiva dedicata agli sport da spiaggia.

«Il nostro sogno è creare una polisportiva degli sport sulla sabbia. Vogliamo cambiare il modo di raccontare queste discipline, valorizzandole attraverso comunicazione, marketing e partnership importanti».

La Vigna ha spiegato come il progetto parta dal beach volley grazie al lavoro di Franco Arezzo e Andrea Torre, seguiti dal tecnico Gianpietro Rigano, ma con l’intenzione di ampliare progressivamente il raggio d’azione verso tutto il movimento beach.

Le nuove maglie omaggiano Catania

Grande attenzione è stata riservata anche alla nuova identità visiva della squadra. Le maglie ufficiali presentate durante l’evento richiamano infatti alcuni dei simboli più rappresentativi della città etnea.

Il fuoco dell’Etna, il mare e l’elefante simbolo di Catania caratterizzano il design scelto dal club, con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza e il legame con il territorio.

Presentata la rosa della stagione 2026

Nel corso dell’incontro è stata inoltre presentata la rosa della prima squadra, costruita per garantire qualità, esperienza ed equilibrio in vista dei prossimi impegni ufficiali.

Il gruppo sarà composto da Maurizio Giuffrida, Emmanuele Zurlo, Jose Uedson Marques de Silva “Eudim”, Marcello Percia Montani, Philip Borer, Paulo Marques Conceiçao “Paulinho”, Pietro La Torre, Angelo Panarello, Giuseppe D’Amore, Antonio Raciti, Simone Milazzo, Carlo Veca, Salvatore Castrianni, Andrea Giordani, Matteo Costa e Rosario Bucolo.

Il calendario della stagione

La stagione 2026 prenderà ufficialmente il via a Castelsardo con la prima tappa del campionato di Serie A, in programma dal 30 maggio al 1° giugno.

Successivamente We Beach Catania sarà impegnata:

nella Coppa Italia di Terracina dal 18 al 21 giugno;

nella tappa di Praia a Mare dal 10 al 12 luglio;

nella tappa di Anzio dal 23 al 25 luglio;

nella Final Eight Scudetto di Scoglitti dal 7 al 9 agosto.

Parallelamente proseguirà anche il progetto Under 20 guidato da Giuseppe Grasso, confermando la volontà della società di investire concretamente sulla crescita dei giovani talenti.

Uno staff sempre più strutturato

Mario Giuffrida ha infine voluto ringraziare l’intero staff tecnico, dirigenziale e organizzativo che quotidianamente lavora per la crescita del progetto We Beach.

Tra i collaboratori figurano il direttore generale Gianfranco Grasso, il direttore operativo Paolo La Vigna, il direttore sportivo Antonio Urzì, il direttore commerciale Luccio Di Grazia, il direttore marketing Maurizio Ciancio, il responsabile comunicazione Nunzio Currenti, Samuele Licciardello per area video e social, il fotografo ufficiale Davide De Maida, il team manager Gabriele Costa, il team coordinator Gabriele Meli, il viceallenatore Roberto Aiello, il match analyst Giuseppe Caserta, il preparatore atletico Delfio Ristuccia, il preparatore dei portieri Cristian Sannin, il direttore medico Manlio Grimaldi, il fisioterapista Gaetano Caluccio e il responsabile logistica Natale Pellegrino.

Una struttura sempre più ampia e organizzata che conferma le ambizioni di crescita di We Beach Catania nel panorama nazionale degli sport sulla sabbia.

Sempre Giuffrida ha parlato anche della versatilità di questo progetto: «Il nostro progetto ovviamente abbraccia anche tutti gli altri sport di spiaggia, in primis in beach volley e siamo convinti di potere fare bene. La preparazione prosegue in vista dei match conto Naxos, Pisa e Lamezia e la società di sta muovendo molto bene per allestire una rosa in grado di ben figurare in campionato».