We Beach Catania: la presentazione lunedì 25 maggio a Palazzo degli Elefanti

Il nuovo progetto We Beach Catania, la squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie A di Beach Soccer, prende sempre più piede nel panorama sportivo catanese e già la scorsa settimana è arrivato il colpo di mercato con l’ingaggio di Philipp Borer, che nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di FC Barcelona, Lokomotiv Mosca, Al Ahli e Chargers Baselland.

Un colpo di mercato l’acquisto di Borer, che aggiunge un valore enorme al nuovo progetto di beach soccer del capoluogo etneo, mentre la formazione prepara nel migliore dei modi la nuova stagione.

Intanto il prossimo 25 maggio alle ore 10,30 nell’Aula Consiliare dei Palazzo degli Elefanti si terrà la conferenza stampa di presentazione ufficiale della squadra e di We Beach Catania, che sta riscuotendo già un grande successo, sia con la formazione Under 20 che con la nuova formazione di beach volley.

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