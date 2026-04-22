We Beach Catania presenta la stagione 2026: debutto il 30 maggio, obiettivo Final Eight

È stata una serata ricca di contenuti, visione e senso di appartenenza quella che ha segnato l’apertura ufficiale della stagione 2026 di We Beach Catania. Nella cornice delle Ciminiere, la società etnea ha presentato il nuovo progetto sportivo, confermandosi come una realtà di riferimento negli sport su sabbia.

L’evento è stato l’occasione per ripercorrere la crescita del club, nato nel 2012 con l’attività sulla sabbia e oggi impegnato anche nel calcio a 11 con una formazione di Terza Categoria. Un percorso costruito nel tempo, come sottolineato dal direttore generale Gianfranco Grasso, che ha evidenziato l’importanza di una programmazione solida e di una struttura organizzativa sempre più definita.

Obiettivo Final Eight

Il cuore della presentazione è stato dedicato all’area tecnica, guidata da Mario Giuffrida, che continuerà a essere alla guida della prima squadra. L’obiettivo stagionale è chiaro: conquistare l’accesso alla Final Eight Scudetto, in programma a Scoglitti dal 7 al 9 agosto.

«Sappiamo che il percorso passa dalle tappe precedenti – ha spiegato Giuffrida – e serviranno continuità, attenzione e capacità di adattamento. Giocare le finali in Sicilia rappresenta un valore aggiunto: abbiamo costruito un gruppo con tanti giovani cresciuti nel nostro settore Under 20 e vogliamo scrivere una storia speciale».

We Beach si conferma così non solo come squadra, ma come progetto di sviluppo degli sport su sabbia, con l’intenzione di ampliare ulteriormente la propria offerta sportiva.

Il sostegno delle istituzioni

Diversi gli interventi istituzionali nel corso della serata. Il presidente del Coni Sicilia, Enzo Falzone, ha sottolineato il valore strategico degli sport su sabbia, sia per l’alto livello competitivo che per il turismo sportivo: «Le nostre spiagge sono arene a cielo aperto. Bisogna continuare a investire per coinvolgere i giovani e valorizzare il territorio».

Anche Fabio Nicosia, consigliere del Dipartimento nazionale beach soccer, ha evidenziato la crescita del movimento, ricordando come l’Italia sia campione d’Europa in carica. Sulla stessa linea Sandro Morgana, presidente della Lnd Sicilia, che ha ribadito l’importanza di portare le finali in Sicilia, definendole “una grande festa dello sport”.

Il calendario della stagione

La stagione 2026 prenderà il via dal 30 maggio al 1° giugno a Castelsardo con la prima tappa del campionato di Serie A. Seguiranno:

Coppa Italia a Terracina (18-21 giugno)

Tappa di Praia a Mare (10-12 luglio)

Tappa di Anzio (23-25 luglio)

Final Eight Scudetto a Scoglitti (7-9 agosto)

Parallelamente, l’Under 20 sarà impegnata a Terracina (11-14 giugno) e a Praia a Mare (7-10 luglio), a conferma dell’attenzione del club verso la crescita dei giovani.

Un progetto strutturato

A sostenere il percorso sportivo sarà una dirigenza articolata, guidata da Gianfranco Grasso, con Paolo La Vigna direttore operativo, Antonio Urzì direttore sportivo, Luccio Di Grazia direttore commerciale e Maurizio Ciancio direttore marketing.

La comunicazione sarà curata da Nunzio Currenti, affiancato da Samuele Licciardello per l’area video e social e dal fotografo Davide De Maida. L’area tecnica vedrà, oltre a Giuffrida, la presenza di Roberto Aiello e del match analyst Giuseppe Caserta, mentre il comparto sanitario sarà coordinato dal direttore medico Manlio Grimaldi.

La rosa

La prima squadra si presenta con un organico equilibrato tra esperienza e qualità. Il gruppo comprende, tra gli altri, il capitano Maurizio Giuffrida, Emmanuele Zurlo, Paulinho, Eudin e Marcello Percia Montani.

Presente anche Rosario Bucolo, ex calciatore del Catania, che ha scelto di intraprendere nel finale di carriera una nuova esperienza nel beach soccer.

Sport e sociale

Momento particolarmente significativo della serata è stata la consegna della “Scarpetta Rossa” alla professoressa Ida Nicotra, simbolo dell’impegno contro il femminicidio. Un gesto che ha ribadito il legame tra sport, cultura e valori sociali, da sempre parte integrante dell’identità di We Beach.