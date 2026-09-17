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La Via del Barocco, Acireale si prepara a una giornata tra arte, musica e spettacolo

di Denise Bentivegna

17 Settembre 2026

La Via del Barocco ad Acireale: il programma del 19 settembre

Sabato 19 settembre sarà una giornata interamente dedicata a “La Via del Barocco”, con Acireale pronta ad accogliere un programma che attraverserà la città dalla mattina fino a tarda sera. Arte, cultura, tradizioni, musica e intrattenimento si alterneranno nei diversi appuntamenti della manifestazione, fino al grande spettacolo delle 21:30 in piazza San Michele.

Arte e cultura tra le strade di Acireale

Sul palco, con la conduzione di Antonello Musmeci, arriveranno il cabaret di David Simone Vinci e l’Orchestra Luna Rossa, protagonista di un tributo a Renzo Arbore. La serata sarà arricchita anche dall’esibizione della Space Fitness Gym&Dance, mentre in piazza sarà allestita la sagra gastronomica curata dalla Congregazione San Michele.

Musica, tradizioni e degustazioni in via Dafnica

Il programma prenderà il via già dalle 09:00 in via Dafnica, dove troveranno spazio esposizioni di pittura e scultura, antichi mestieri, filatelia, la Fiera del Baratto e delle Botteghe della Solidarietà, insieme alle visite ai percorsi e alle chiese della zona.

Dalle 10:00 alle 13:00 spazio ai più piccoli, con animazione, giochi, truccabimbi, mascotte e sculture di palloncini. Alle 10:15 sarà la volta della “Musica al pianoforte”, mentre dalle 10:30 alle 18:00 il Cortile del Collegio Santa Venera ospiterà “Un mondo di sapori barocchi”, con degustazioni di granita e gelato.

Gli appuntamenti del pomeriggio tra storia e spettacolo

Nel pomeriggio il programma proseguirà tra storia, cultura e spettacolo. Alle 17:00, da piazza Pasini, partirà il percorso turistico guidato “La storia di Via Dafnica e dintorni”. Alle 17:30, nella chiesa di Gesù e Maria, sarà presentato il libro di Felice Vito Vitale dedicato all’operazione angloamericana nella Sicilia Orientale nel 1943.

Acrobatica e intrattenimento prima della serata finale

Alle 18:30 piazza Pasini ospiterà “U Principinu”, spettacolo di danzastorie curato da Alosha con la voce narrante di Paola Bontà. Alle 19:30, nella chiesa di Gesù e Maria, spazio invece alla poesia con “Sui sentieri della poesia”, appuntamento con Orazio Messina e Antonella Di Mauro.

Cabaret, musica e il tributo a Renzo Arbore

Prima del grande spettacolo serale, alle 20:30, piazza San Michele accoglierà “L’Acrobatica Barocca – Il mondo Disney”, spettacolo di acrobatica aerea che farà da anteprima alla serata conclusiva.

Una giornata che porterà il pubblico dentro le strade e i luoghi di Acireale attraverso un programma capace di mettere insieme memoria, tradizione e linguaggi dello spettacolo, alla scoperta di una città raccontata attraverso la sua storia e le sue espressioni artistiche.

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Denise Bentivegna