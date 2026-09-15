Aci Comics & Games, Acireale si prepara a tre giorni nel mondo della cultura pop

Dal 18 al 20 settembre il PalaVolcan ospiterà la quarta edizione della manifestazione tra fumetti, videogiochi, cosplay, manga e grandi ospiti. Tra le novità anche il cambio di location

Il conto alla rovescia è ormai iniziato. Dal 18 al 20 settembre, Acireale torna a trasformarsi in uno dei punti di riferimento siciliani per gli appassionati di fumetti, videogiochi, anime, manga e cultura pop con la quarta edizione di Aci Comics & Games.

La manifestazione, nata nel 2019 dalla collaborazione con il Carnevale di Acireale, si presenta quest’anno con una novità importante: il festival lascia la tradizionale cornice di Villa Belvedere e si trasferisce al PalaVolcan, uno spazio più ampio pensato per accogliere un pubblico sempre più numeroso e permettere di sviluppare maggiormente le diverse aree tematiche.

Tre giornate nelle quali il mondo del fumetto incontrerà quello del gaming e del cosplay, con un programma rivolto non soltanto agli appassionati, ma anche a famiglie, giovani e semplici curiosi. L’organizzazione annuncia infatti aree dedicate ai videogiochi e ai giochi da tavolo, tornei, fumetti e manga, stand artistici, workshop, conferenze, spettacoli e iniziative legate al cosplay.

Dai creator al doppiaggio: gli ospiti

Tra gli appuntamenti più attesi c’è la presenza di LolloLacustre, streamer e content creator che sarà per la prima volta in Sicilia nell’ambito di un evento. Confermata anche la partecipazione di Favij, al secolo Lorenzo Ostuni, già protagonista della precedente edizione e atteso anche per il taglio del nastro previsto venerdì 18 settembre.

Non mancheranno inoltre gli appuntamenti dedicati al mondo del cosplay e dell’illustrazione, con la presenza di Taryn Cosplay e di diversi artisti. L’Area Artisti vedrà tra i protagonisti anche l’illustratrice e tattoo artist ragusana Giulia Sulsenti, autrice del manifesto ufficiale di questa quarta edizione.

Spazio anche alla memoria televisiva e al doppiaggio. Domenica 20 settembre, nell’Area Palco, è previsto il talk “Il filo rosso dello zodiaco”, con Ivo De Palma e Simone Lupinacci, due voci legate all’universo de I Cavalieri dello Zodiaco. Un incontro pensato per ripercorrere carriere, personaggi e aneddoti di un’opera che ha segnato più di una generazione di spettatori.

Una manifestazione che continua a crescere

Il passaggio al PalaVolcan rappresenta forse il segnale più evidente della crescita dell’evento. La precedente edizione aveva superato i 6.500 visitatori, mentre la manifestazione ha progressivamente costruito una community capace di richiamare appassionati anche da altre province del Sud Italia.

Una crescita che coinvolge anche il tessuto associativo e creativo: all’interno della fiera saranno presenti realtà siciliane e associazioni provenienti da altre regioni italiane, insieme ad artisti, espositori e operatori del settore. L’obiettivo è quello di fare di Aci Comics & Games non soltanto una fiera dedicata all’intrattenimento, ma un luogo di incontro per una comunità sempre più ampia.

Per facilitare l’arrivo dei visitatori, il Comune ha inoltre predisposto collegamenti in autobus tra la stazione ferroviaria e il PalaVolcan.

Tre giorni tra fumetti, giochi e creatività

Il programma, dunque, guarda a un pubblico trasversale: dal collezionista di fumetti al videogiocatore, dal cosplayer all’appassionato di manga, fino a chi vuole semplicemente trascorrere una giornata diversa.

Il palco sarà dedicato a incontri e spettacoli, mentre le aree tematiche offriranno spazio a gaming, fumetti, manga, artisti e cosplay. Non mancheranno tornei, attività interattive e momenti pensati per coinvolgere direttamente il pubblico.

L’appuntamento è quindi fissato per venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 settembre al PalaVolcan di Acireale. Tre giorni nei quali la città sarà chiamata ad accogliere una delle comunità più vivaci della cultura pop contemporanea.

E, per Aci Comics & Games, la vera sfida della quarta edizione sarà proprio questa: dimostrare che la crescita della manifestazione può tradursi non soltanto in numeri, ma in una presenza sempre più radicata nel territorio e in un appuntamento capace di parlare a generazioni diverse.