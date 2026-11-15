Giovanni Testori e il ritratto di un San Francesco lontano dagli stereotipi

«Chi tentasse poi di paragonare quell’immagine all’altra che, nel giro di secoli, abbiam lasciato che, di lui, restasse nell’aria, libellula, forse santa, ma dolciastra e mielosa, certo eccedentemente fiabesca, quando non interessatamente naive, avrà la certezza che qualcosa come un tradimento sia stato perpetrato sul corpo e sull’anima del grande, roccioso, umile, assoluto, tronchico, cruciato e inevitabile Santo d’Assisi».

Le “fiondate” dello scrittore Giovanni Testori, antipaticissime per le orecchie melense del nostro presente, sdolcinate e falsamente inzuccherate da parole vuote e messaggi falsi e bugiardi, risalgono al 1981. Eppure, esse risuonano come un balsamo riparatore, una volta rilette, ad alta voce, dinanzi ad un uditorio del nostro Anno Domini 2026. Visi seri e concentrati, sorrisi autentici e convinti, applausi mai tracimanti dalle tesi dei relatori.

A Catania il simposio sugli ottocento anni di fede francescana

Il Simposio, dal titolo «San Francesco d’Assisi: il ritorno di una festa nazionale», svoltosi venerdì scorso a Catania, è andato davvero bene. Grazie alla sapiente moderazione dell’avvocato Vittorio Leo, premuroso nel creare equilibrio tra gli oratori, il pubblico ha assistito ad interventi brevi, contenuti nei tempi, mirati nei contenuti. Dalla prima fila, lo sguardo premuroso del Professore Ferdinando Raffaele ci spronava a non sforare nei tempi.

In ossequio all’eredità spirituale del «Poverello d’Assisi», perenne richiesta di umiltà, assenza di protagonismo individualista, rifiuto di onori terreni e di ricchezze, sia pur consistenti in applausi senza interruzione, rifuggiamo dal presentare l’ennesima, stracca e scontata, “radiocronaca” dei contributi proferiti presso la magnifica «Biblioteca dei Domenicani».

Le relazioni e il valore della ricerca della Verità

Recatevi presso la Piazza San Domenico di Catania, visitate la Chiesa e l’adiacente sala-conferenze: l’anima si eleva anche per il tramite dell’arte sacra! Quanti desidereranno approfondire i contenuti, sviluppati nelle relazioni di Padre Vincenzo Nuara, del dottore Marco Leonardi, del Professore Orazio Portuese e del Teologo, Don Alfio Spampinato, non avranno che da attendere “solo” per qualche mese.

È già stata messa in cantiere una miscellanea di studi, contenente i testi delle relazioni, proferite nello studio domenicano di Catania il giorno di venerdì 13 novembre 2026. Cosa rimarrà, nella memoria visiva e nei ricordi dei presenti?

Coerenza e Santità: il messaggio di Francesco oltre il buonismo

Ci limitiamo a citare una parola, oggigiorno troppe volte ridotta a mero orpello da dizionario impolverato. Coerenza: vi dice qualcosa tale parola? Se poi aggiungiamo, alla coerenza, la documentazione, la ricerca della Verità in Cristo Gesù e l’attuazione di una Santità, che non ha nulla di stereotipato o di divistico, ecco a voi…il simposio francescano è stato (degnamente) servito!

Dal 1226 ad oggi, le mille imperfezioni umane, ben ricorrenti anche negli autodefinitisi “seguaci” di San Francesco d’Assisi, non ci vietano di migliorare noi stessi, nonché di migliorare il mondo che ci circonda. In che modo? Riscoprire le nostre radici storiche e fideistiche, può diventare la chiave di volta per migliorare il Creato.

La «Buona Battaglia» per riscoprire i valori della Civiltà Cristiana

Non serve a nulla, se non a prendere in giro noi stessi, confondere la vera Santità con la dabbenaggine da buonisti rincitrulliti, sempre pronti a lasciarsi surclassare dalle insidie demoniache, sempre mascherate con le parole d’ordine del “politicamente corretto”. Nel nome di San Francesco d’Assisi, pronunciamo un sentito grazie tanto ai relatori, quanto agli organizzatori e al pubblico ieri presente.

La «Buona Battaglia» per i Valori della Civiltà Cristiana, chiamati Amore per il prossimo e per la Verità, serietà nella vita e morigeratezza nei costumi, rigore prima con noi stessi che con gli altri. Non vogliamo essere piacioni con nessuno. Di conseguenza, proseguiremo nella nostra azione, anche nel segno di Francesco d’Assisi.

(Immagine posta a corredo del presente articolo, scelta dal prof. Leonardi a beneficio dei lettori. Non saremo Santi, non sappiamo se andremo in Paradiso o finiremo all’inferno, ce ne freghiamo delle simpatie e delle antipatie di comodo. Presentiamo a tutti voi, in direzione sinistra-destra per chi visualizza lo schermo, il “quartetto” di studiosi, uomini di fede e cattolici praticanti, che “osa” provare a conciliare la ricerca Verità, ovvero l’attuazione del messaggio dell’Emmanuele, con le mille [e imperfette] armi della cultura, della sapienza, della riflessione teologica. Nell’ordine di sequenza, preannunciato nelle righe soprastanti, potete visualizzare, Marco Leonardi, Alfio Spampinato, Vittorio Leo e Orazio Portuese. I titoli e le qualifiche, per una volta, li mettiamo intenzionalmente da parte. Siamo certi che San Francesco d’Assisi avrebbe gradito questa manifestazione d’umiltà). Grazie a Dio Onnipotente, il simposio a tema francescano, svoltosi venerdì 13 novembre 2026 a Catania, è andato oltre le più rosee aspettative, in tema di contenuti assimilati e di gradimento. Proseguiamo nella conduzione della «Buona Battaglia», fruendo anche dell’esempio di San Francesco d’Assisi!)

Autodafé Immaginato, puntata n° 107 di domenica 15 novembre 2026