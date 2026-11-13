Qualora dovessimo individuare il verbo che, letteralmente, dipingerebbe con precisione da raffaellita il simposio di oggi, dovremmo ricorrere alla sapienza del fu uomo di chiesa Giovanni Pozzi (1923‒2002). In uno dei suoi scritti più brillanti, intitolato «Tacet», il fu frate cappuccino evidenziava come «ci sono quindi tre categorie di silenzio collegate alla parola: di chi la formula, di chi l’ascolta, di chi la conserva».

È stata proprio una condotta organizzativa e uno stile di lavoro, improntati al «silenzio da collegare alla parola», che ha reso possibile realizzare l’incontro di oggi, venerdì 13 novembre 2026. Nel cuore della Catania barocca, presso la Piazza San Domenico all’interno della splendida cornice della Biblioteca dei Domenicani, alle ore 19:15 inizierà un incontro, destinato a lasciare il segno nell’inarrestabile susseguirsi di eventi dedicati all’ottocentesimo anniversario della dipartita terrena del Santo Patrono d’Italia.

«San Francesco d’Assisi: il ritorno di una festa nazionale. 800 anni di fede, cultura e impegno civile (1226‒2026)». Grazie al silenzioso e meritorio lavoro del Responsabile di Alleanza Cattolica nella città etnea, il validissimo filologo ed italianista, prof. Ferdinando Raffaele, di concerto con l’avvocato Vittorio Leo, battagliero ed indomito “azzeccagarbugli” dalla pazienza inesauribile, in un mondo sempre più ostile alla memoria del cattolicesimo, l’evento ha preso lentamente forma, fino a giungere alla forma odierna, creata ad esclusivo beneficio di quanti saranno presenti.

Dopo i saluti introduttivi a cura del teologo domenicano, Padre Vincenzo Nuara, coadiuvato, per l’occasione, dal dott. Rosario Polizzi, esponente di punta del sodalizio «Giovani e Tradizione», il colloquio entrerà nel vivo. I presenti potranno fruire delle relazioni dello studioso Marco Leonardi, lo scrivente delle presenti righe di presentazione, seguito dal Professore Orazio Portuese, da sempre distintosi nell’ateneo catanese per aver conciliato l’attività da latinista di punta con l’impegno istituzionale a sostegno dell’amministrazione universitaria: la testimonianza quotidiana ai Valori del Cattolicesimo, scevri da inutili sensazionalismi (o divismi d’accatto), è il tratto che accomuna entrambi.

A seguire, il pubblico fruirà degli interventi di Fabio Currò, Consigliere Comunale di Catania, da sempre in prima linea nell’attuare una prospettiva cattolica in quel maremagnum, chiamato gestione amministrativa di una città metropolitana, seguito dall’intervento di Don Alfio Spampinato. Necessitiamo di “note a margine”, nel presentare il Docente di Dottrina Sociale della Chiesa più combattivo, tra quelli operanti nell’Arcidiocesi di Catania? Come da prassi, non vi anticipiamo nulla sui temi, gli spunti e le riflessioni che avranno luogo nella serata di oggi. Crescere nell’anima, curare la spiritualità, implementare la propria cultura richiede, innanzitutto, di tacere, saper ascoltare chi relaziona e trarre utili e preziosi insegnamenti da un simposio che, lo garantiamo, troverà il plauso degli assisi. Un plauso che verrà tributato ad un ispiratore: il Santo Assisiate.

(Immagine posta a corredo del presente articolo, scelta dal prof. Leonardi a beneficio dei lettori. San Francesco d’Assisi: il ritorno di una festa nazionale. 800 anni di fede, cultura e impegno civile [1226 ‒ 2026]. Venerdì 13 novembre 2026, con inizio alle ore 19:15, siete tutti invitati ad essere presenti a Catania, presso la Biblioteca dei Padri Domenicani di Piazza San Domenico. L’evento non mancherà di arricchirvi spiritualmente! Lasciate la bramosia di denaro agli spiriti contorti e debosciati!)

Autodafé immaginato, puntata n° 106 di venerdì 13 novembre 2026