AIL Catania, tornano le Stelle di Natale: la solidarietà scende in piazza per sostenere la ricerca

Dal 4 all’8 dicembre la campagna natalizia di AIL porterà le Stelle di Natale e i Sogni di Cioccolato nelle piazze di Catania e provincia. Nel 2025 l’associazione ha investito oltre 284 mila euro per la ricerca, le cure domiciliari e l’assistenza ai pazienti ematologici.

Una Stella di Natale per sostenere la ricerca scientifica, garantire assistenza a domicilio e accompagnare le persone affette da tumori del sangue durante il percorso di cura. Torna anche quest’anno la campagna natalizia di solidarietà di AIL Catania, che dal 4 all’8 dicembre coinvolgerà le piazze del capoluogo etneo e di diversi centri della provincia con la distribuzione delle tradizionali Stelle di Natale e dei prodotti solidali.

L’iniziativa è stata anticipata dall’inaugurazione di una postazione solidale al Policlinico di Catania, presso il padiglione 8, piano 0. Il punto di raccolta è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30, e rappresenta una prima occasione per contribuire alle attività dell’associazione.

AIL Catania, nel 2025 investiti oltre 284 mila euro

La campagna natalizia si inserisce in un’attività di sostegno che produce risultati concreti per i pazienti e le loro famiglie. Nel corso del 2025, AIL Catania ha destinato complessivamente 284.130 euro alla ricerca scientifica, alle cure domiciliari infermieristiche, al supporto dei reparti di Ematologia e ai servizi di trasporto per chi deve affrontare visite e terapie.

A illustrare la distribuzione delle risorse è Riccardo Bottino, presidente di AIL Catania: «Ogni contributo è concreto e fondamentale, perché viviamo di raccolta fondi».

Nel dettaglio, l’associazione ha investito 78.000 euro in contributi alla ricerca scientifica, 17.000 euro per le cure domiciliari infermieristiche e 94.670 euro a sostegno delle Ematologie del Policlinico di Catania e dell’Arnas Garibaldi Nesima. Altri 94.460 euro sono stati destinati al servizio navetta e ai viaggi solidali per i pazienti.

«Più fondi si traducono in più servizi o possibilità per più pazienti», ha aggiunto Bottino, sottolineando il valore del contributo di cittadini e sostenitori.

Stelle di Natale e prodotti solidali nelle piazze di Catania e provincia

La campagna entrerà nel vivo venerdì 4 dicembre, con una postazione presso Compagnia della Bellezza, al Centro Commerciale Le Zagare di San Giovanni La Punta.

Da sabato 5 dicembre saranno invece presenti i tradizionali gazebo nelle piazze di Catania. L’iniziativa raggiungerà anche Acireale, Giarre e Riposto, ampliando la possibilità di partecipazione per i cittadini del territorio.

Con un contributo minimo di 15 euro sarà possibile ricevere una Stella di Natale oppure scegliere i Sogni di Cioccolato AIL. Sono inoltre disponibili, presso il Policlinico o su prenotazione, panettoni e altri prodotti solidali.

Un modo per trasformare un acquisto o un regalo natalizio in un gesto di vicinanza a chi affronta una malattia ematologica, contribuendo al finanziamento della ricerca e dei servizi di assistenza.

«Accendi una stella», anche le scuole protagoniste della solidarietà

Accanto alla tradizionale raccolta fondi torna anche «Accendi una stella», il progetto di AIL Catania giunto alla sesta edizione e rivolto alle scuole del territorio.

L’iniziativa invita le classi a diventare protagoniste di un percorso di sensibilizzazione e solidarietà: ciascuna potrà adottare una Stella di Natale, con un contributo minimo di 15 euro, e prendersene cura durante l’anno scolastico.

Un gesto simbolico che diventa un’occasione educativa per avvicinare bambini e ragazzi ai temi della ricerca scientifica, dell’assistenza e dell’importanza di sostenere le persone che affrontano la malattia.