Malocchio e riti d’autunno: acqua, sale e gesti di protezione per la casa

L’11 novembre è appena passato, con il vino nuovo, le castagne e i tavoli apparecchiati per stare insieme. San Martino, nella tradizione contadina, segnava un momento di passaggio: si assaggiava il vino della vendemmia, si chiudevano o rinnovavano accordi agricoli, si cominciava a fare i conti con la stagione fredda. Non è una festa dedicata alla purificazione della casa, ma racconta bene il clima di questo periodo: il raccolto è alle spalle, l’inverno si avvicina e la casa torna a essere il centro della vita quotidiana.

È da qui che può partire un piccolo rito domestico d’autunno inoltrato. Non una lista di cose da fare per forza, né una promessa di scacciare davvero il malocchio: piuttosto, gesti a cui affidare un’intenzione. Fare spazio, proteggere ciò che si ama, lasciare fuori dalla porta quello che appesantisce. Per chi crede, questi gesti possono avere un significato spirituale; per chi non crede, restano un modo per fermarsi e cambiare ritmo insieme alla stagione.

Acqua e sale: una tradizione siciliana documentata

In Sicilia l’acqua e il sale compaiono in riti domestici contro il malocchio e le influenze ritenute negative. L’antropologo Pier Luigi José Mannella ha raccolto testimonianze di aspersioni della casa con acqua salata, accompagnate da formule recitate. Le varianti cambiano da luogo a luogo: in alcune si sparge l’acqua davanti alla porta, in altre si getta il sale negli angoli o si compie il rito quando si prende una nuova abitazione. Si tratta di pratiche popolari tramandate nel tempo, che raccontano il modo in cui le comunità hanno dato forma alle proprie paure e al desiderio di proteggere la casa. Non dimostrano, naturalmente, che il rito possa allontanare una sventura.

Chi vuole riprenderne il gesto può lavare la soglia con acqua e sale, senza attribuirgli un effetto garantito. La soglia ha un valore immediato anche fuori dalla credenza: è il confine fra lo spazio domestico e il mondo esterno. Pulirla con cura può diventare un modo per segnare un passaggio, soprattutto adesso che si rientra in casa prima e si trascorrono più ore al chiuso. Si può accompagnare il gesto con una frase, una preghiera o anche soltanto con un pensiero: ciò che desidero custodire resta dentro; ciò che mi fa male non deve occupare tutta la casa.

La ricetta oggi spesso proposta con alloro e cannella, invece, va raccontata per quello che è: una formula contemporanea, non un’antica tradizione autunnale siciliana attestata nelle fonti consultate. Può avere valore simbolico per chi la sceglie, ma è meglio non confondere una pratica recente con un’usanza documentata.

L’ingresso, il punto da cui si ricomincia

In molte culture la porta è stata considerata un punto vulnerabile della casa, un luogo di passaggio da proteggere. Nella tradizione irlandese, per esempio, si preparavano croci da collocare sopra l’ingresso come segno contro la cattiva sorte. È una consuetudine legata al calendario di Samhain e dunque a un periodo precedente; resta però una testimonianza di quanto la porta fosse investita di significati simbolici.

A novembre si può tradurre quell’idea in un gesto semplice e personale: togliere dall’ingresso ciò che si è accumulato, pulire la maniglia, sostituire una decorazione estiva con un rametto d’ulivo o una foglia secca. Non sono amuleti universali. Sono segni scelti da chi abita la casa, piccoli promemoria della stagione e di ciò che si vuole accogliere. La protezione, in questa forma, non è una garanzia magica: è il desiderio di sentirsi al sicuro nel proprio spazio.

Profumi e fumo, con misura

Il fumo compare anche in rituali siciliani di purificazione, accanto all’acqua e al sale. Oggi molte persone scelgono incensi o profumi speziati per creare un’atmosfera raccolta: alloro, cannella, chiodi di garofano e resine richiamano la cucina d’inverno, le dispense, le serate più lunghe. È un uso sensoriale e simbolico, non un metodo per eliminare “tossine” o energie misurabili. Se si accende qualcosa, lo si fa con prudenza e si arieggia la stanza.

Una precisazione è necessaria quando si parla di salvia bianca. La fumigazione domestica con un incenso comune non coincide con lo smudging, una cerimonia sacra praticata da diverse comunità indigene nordamericane. Trasformarla in un prodotto generico per “ripulire le vibrazioni” significa ignorarne le origini; la sua commercializzazione ha inoltre sollevato preoccupazioni legate all’appropriazione culturale e alla raccolta non sostenibile. Per profumare una stanza non serve appropriarsi di un rito altrui: si può scegliere un incenso ordinario, preparare un infuso di spezie o aprire semplicemente la finestra.

Una ciotola per i mesi freddi

Noci, nocciole, castagne e melagrane sono frutti che appartengono a questo periodo e che, per secoli, hanno avuto anche un valore concreto: si raccoglievano, si conservavano, si usavano nelle preparazioni per i mesi freddi. In alcune tradizioni sarde di inizio novembre, frutta secca e pane erano offerte ai bambini durante le questue dedicate ai defunti; il gesto teneva insieme memoria, comunità e ciclo agricolo.

Una ciotola con frutti autunnali può riprendere quel legame con la stagione senza promettere abbondanza o fortuna. La si mette in cucina o vicino all’ingresso, la si riempie con ciò che piace e la si aggiorna quando i frutti finiscono. Può essere una piccola “scorta” visibile, un modo per ricordarsi che l’autunno non è solo buio e rinuncia: è anche raccolto, sapore, condivisione. E dopo San Martino, con il vino nuovo e le castagne appena portati in tavola, il gesto ha una sua naturalezza.

Il fuoco e la casa che si raccoglie

In alcune località italiane San Martino è accompagnato da falò pubblici: a Predazzo, per esempio, i fuochi e il suono dei campanacci fanno parte della festa. Non è una pratica da riprodurre in casa, ma racconta il ruolo che il fuoco ha avuto nei passaggi stagionali: riunire la comunità, illuminare la sera, segnare un momento collettivo.

Dentro casa, l’equivalente può essere una candela accesa mentre si prepara una cena o si riordina la cucina. Non serve immaginare che il fuoco scacci qualcosa: può semplicemente diventare il centro di un momento di quiete. Chi preferisce evitare la fiamma può usare una lampada calda o mettere sul tavolo una tovaglia e un oggetto che ricordino la stagione. Il rito non sta nell’oggetto in sé, ma nel tempo che gli si dedica.

Il rito più semplice: fare spazio

C’è infine un gesto meno esoterico e forse più utile: scegliere un cassetto, uno scaffale o un angolo della casa e liberarlo da ciò che non serve più. Si può aprire la finestra, cambiare le lenzuola, riporre gli oggetti estivi, preparare una coperta sul divano. Non è una purificazione magica, ma è un modo concreto per accorgersi del cambiamento e rendere la casa più adatta ai mesi che arrivano.

Per chi crede, a questi gesti si può affiancare una preghiera o un’intenzione di protezione contro il malocchio. Per chi non crede, restano pulizia, profumo, luce e ordine. L’autunno inoltrato non impone un rito: offre soltanto il momento giusto per scegliere che cosa tenere vicino e che cosa, almeno per una sera, lasciare fuori dalla porta.