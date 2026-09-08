Il ragù alla bolognese, quando la tradizione diventa identità

Dalla cucina di casa alle tavole di tutto il mondo, il ragù alla bolognese è molto più di un semplice condimento: è un pezzo della storia gastronomica italiana. Ecco la ricetta per prepararlo secondo la tradizione.

C’è un profumo che, più di altri, riesce a evocare la domenica in famiglia, le lunghe tavolate e le pentole lasciate sul fuoco per ore. È quello del ragù. E quando si parla di ragù alla bolognese, il pensiero corre inevitabilmente a Bologna e all’Emilia-Romagna, dove questo piatto è diventato nel tempo una vera e propria espressione di cultura e identità.

Il ragù alla bolognese non è una ricetta da preparare in fretta. Il suo segreto risiede proprio nella lentezza. Carne, soffritto e pomodoro vengono cotti a fuoco dolce, lasciando che i sapori si amalgamino gradualmente.

È una cucina paziente, lontana dalla frenesia dei nostri giorni.

Una ricetta che racconta la storia

Il ragù alla bolognese è il risultato di una lunga evoluzione della cucina emiliana. La sua storia è legata alle preparazioni a base di carne e alle tradizioni delle famiglie bolognesi, che nel tempo hanno tramandato versioni diverse della ricetta.

Non esiste, quindi, un unico modo domestico di prepararlo. Ogni famiglia può avere il proprio piccolo segreto: più o meno pomodoro, una diversa proporzione tra le carni, l’aggiunta del latte o una cottura particolarmente lunga.

Quello che accomuna le diverse interpretazioni è soprattutto una regola: il ragù ha bisogno di tempo.

Gli ingredienti della tradizione

Per preparare un ragù alla bolognese per circa 6 persone occorrono:

– 300 g di carne bovina macinata;

– 150 g di pancetta;

– 50 g di cipolla;

– 50 g di carota;

– 50 g di sedano;

– circa 300 g di passata o polpa di pomodoro;

– ½ bicchiere di vino;

– circa 200 ml di latte;

– brodo quanto basta;

– olio extravergine d’oliva;

– sale e pepe.

Per il condimento, la tradizione bolognese privilegia le tagliatelle all’uovo, anche se il ragù può essere utilizzato per numerose altre preparazioni.

La ricetta del ragù alla bolognese

1. Preparare il soffritto

Tritate finemente cipolla, carota e sedano. Versate un filo d’olio in una casseruola e fate appassire lentamente le verdure, evitando di bruciarle.

2. Aggiungere la pancetta

Unite la pancetta e lasciatela rosolare a fuoco moderato, fino a quando avrà rilasciato parte del suo grasso e avrà iniziato a insaporire il soffritto.

3. La carne

Aggiungete la carne macinata e fatela rosolare bene, mescolando con un cucchiaio di legno per sgranarla. La carne deve perdere la propria acqua e acquistare una leggera doratura.

4. Sfumare con il vino

Quando la carne è ben rosolata, versate il vino e lasciate evaporare completamente la parte alcolica.

5. Il pomodoro

Aggiungete il pomodoro, mescolate e lasciate riprendere lentamente la cottura.

6. Il latte e la cottura lenta

Unite gradualmente il latte. Abbassate quindi la fiamma e lasciate cuocere il ragù lentamente, coperto parzialmente, per almeno due ore, aggiungendo poco brodo quando necessario.

Più che il cronometro, conta il risultato: il ragù deve diventare denso, cremoso e intensamente profumato.

A fine cottura aggiustate di sale e pepe.

E finalmente arrivano le tagliatelle

Una volta pronto il ragù, non resta che cuocere le tagliatelle all’uovo. Scolatele al dente e conditele con abbondante ragù.

Un consiglio semplice ma fondamentale: non esagerate con il condimento nel piatto. Il ragù deve avvolgere la pasta, non sommergerla.

Spaghetti alla bolognese? Una precisazione

Nel mondo sono famosissimi gli “spaghetti alla bolognese”. A Bologna, però, il ragù viene tradizionalmente associato alle tagliatelle all’uovo, oltre che ad altre preparazioni della cucina locale.

Gli spaghetti con questo tipo di sugo sono diventati soprattutto un fenomeno internazionale. Nulla vieta di mangiarli, naturalmente, ma se l’obiettivo è avvicinarsi alla tradizione bolognese, le tagliatelle rappresentano la scelta più caratteristica.

Il vero ingrediente è il tempo

Il successo del ragù alla bolognese non si spiega soltanto con gli ingredienti. Il suo fascino è legato anche al rituale della preparazione.

Il soffritto che lentamente prende colore, la carne che rosola, il vino che evapora e infine la pentola che sobbolle per ore. È una cucina che richiede attenzione e pazienza.

In un’epoca in cui tutto deve essere veloce, il ragù ci ricorda che alcuni sapori non possono essere accelerati.

Perché il ragù alla bolognese non è soltanto un condimento. È convivialità, memoria e tradizione.

E quando arriva in tavola, dopo ore di lenta cottura, porta con sé qualcosa che nessuna ricetta può misurare: il sapore di una storia italiana.

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