Pineta del Gelsomineto: la spiaggia siciliana tra mare cristallino, storia e natura

Tra le mete da inserire in un itinerario estivo in Sicilia c’è un angolo della costa siracusana capace di unire mare, natura e memoria storica: la Pineta del Gelsomineto, conosciuta anche come spiaggia del Gelsomineto. Un piccolo paradiso immerso nella vegetazione mediterranea, situato tra Siracusa e Avola, a pochi passi dalla foce del fiume Cassibile.

Una destinazione molto amata soprattutto dai siciliani, che negli anni è diventata sempre più conosciuta anche dai visitatori alla ricerca di luoghi meno caotici rispetto alle spiagge più famose dell’isola.

«Apprezzatissima spiaggia soprattutto dai locali è collocata tra Siracusa e Avola ed è attaccata alla foce del fiume Cassibile, menzionato da Tucidide quando le truppe ateniesi lo attraversarono prima di trovare la morte», racconta la guida turistica Pietro Piazza, descrivendo un luogo dove il paesaggio naturale si intreccia con la storia antica.

Un mare trasparente tra sabbia, ciottoli e pineta

La spiaggia del Gelsomineto si presenta come una piccola baia caratterizzata dalla sabbia dorata e da una zona di ciottoli nella parte più vicina alla foce del fiume. Le dimensioni contenute, circa 200-300 metri, non ne riducono il fascino: il vero punto di forza è la qualità dell’acqua, particolarmente limpida e dai colori intensi.

«È una spiaggia di sabbia con i ciottoli alla fine, quasi in corrispondenza con la foce del fiume Cassibile, ha un’acqua molto pulita», spiega Pietro Piazza. «A livello turistico è molto apprezzata malgrado sia solo di 200-300 metri, ma la parte di scogli ha un’acqua celeste e trasparente che ricorda la Sardegna».

Un paesaggio che alterna il verde della pineta, il blu del mare e gli scorci rocciosi della costa, rendendo la zona particolarmente suggestiva per chi cerca una giornata al mare lontana dai grandi stabilimenti.

La spiaggia dello sbarco degli Alleati del 1943

Oltre alla bellezza naturale, il Gelsomineto custodisce una pagina importante della storia siciliana. La spiaggia fu infatti coinvolta nello sbarco degli Alleati in Sicilia del 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, insieme alla vicina Fontane Bianche.

«È storicamente importante anche perché legata allo sbarco degli Alleati nel 1943 assieme alla spiaggia di Fontane Bianche. Quest’ultima veniva chiamata col nome in codice di George Beach, mentre il Gelsomineto aveva il nome in codice di Au Beach, con l’arrivo del generale Montgomery a capo delle truppe inglesi», ricorda la guida.

A testimonianza di quel periodo restano ancora alcune strutture militari presenti nell’area: «Vicino alla foce del fiume e verso gli scogli ci sono anche alcuni bunker della Seconda Guerra Mondiale».

Le tartarughe Caretta Caretta e la tutela dell’ambiente

Negli ultimi anni la Pineta del Gelsomineto ha conquistato ulteriore notorietà grazie alla presenza delle tartarughe Caretta Caretta, che hanno scelto questa costa per la nidificazione.

«Ultimamente è diventata famosa per le tartarughe Caretta Caretta che hanno nidificato lì e che adesso sono più protette dagli enti», sottolinea Piazza. La presenza dei nidi ha aumentato l’attenzione verso la tutela dell’ecosistema e la necessità di preservare un ambiente fragile e prezioso.

Una spiaggia da vivere rispettando la natura

La gestione dell’area è stata negli anni al centro di discussioni legate alla fruizione turistica. Il terreno appartiene agli eredi degli ultimi marchesi di Cassibile, che avevano organizzato la zona costiera con servizi dedicati ai visitatori.

«Il terreno appartiene agli eredi degli ultimi marchesi di Cassibile, che avevano trasformato la zona costiera della spiaggia in un’area attrezzata con parcheggio e per i pic nic. Questa cosa però è stata vietata da una sentenza del Tar per evitare di far parcheggiare le macchine vicino alla spiaggia», spiega la guida turistica.

Una scelta legata alla volontà di proteggere un luogo dall’elevato valore paesaggistico, evitando un’eccessiva pressione antropica proprio a ridosso della costa.