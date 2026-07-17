Perché gli occhi cambiano colore con la luce? È solo un’impressione?

Con il sole i miei occhi sembrano più chiari. È una frase che molti pronunciano, soprattutto in estate.
Ma gli occhi cambiano davvero colore? Secondo Giovanni Moschitta, nella maggior parte dei casi si tratta di un effetto ottico.
Da cosa dipende il colore degli occhi?
Il colore dell’iride è determinato principalmente dalla quantità e dalla distribuzione della melanina. Questa caratteristica rimane stabile durante la vita adulta.
«La luce può modificare la percezione del colore, ma non cambia realmente il colore dell’iride», spiega Moschitta.
Perché sembrano diversi?
L’intensità della luce, l’ambiente circostante, il colore dei vestiti e persino la dilatazione della pupilla possono rendere gli occhi apparentemente più chiari o più scuri.
È un fenomeno normale e legato al modo in cui la luce viene riflessa. Esistono però situazioni particolari in cui un cambiamento del colore dell’iride può essere collegato a patologie oculari o infiammazioni.
«Se il cambiamento interessa un solo occhio o compare improvvisamente, è sempre consigliabile effettuare una visita oculistica», sottolinea Moschitta.
Nella maggior parte dei casi gli occhi non cambiano colore. È la luce a cambiare il modo in cui li percepiamo: «Conoscere questi piccoli fenomeni aiuta anche a distinguere ciò che è normale da ciò che merita un approfondimento».