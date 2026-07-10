Occhiali da sole: proteggono davvero gli occhi? Come scegliere quelli giusti

Ne parliamo con l’oculista Giovanni Moschitta

Con l’estate gli occhiali da sole diventano un accessorio quotidiano. Ma sono davvero tutti uguali?

Secondo l’oculista Giovanni Moschitta, la risposta è no: «Gli occhiali da sole non hanno solo una funzione estetica. La loro principale utilità è proteggere gli occhi dai raggi ultravioletti, che nel tempo possono contribuire a danneggiare diverse strutture oculari».

Lenti molto scure, infatti, non significano automaticamente maggiore protezione. Quello che conta davvero è la presenza di un filtro UV certificato.

Perché i raggi UV sono un problema?

L’esposizione prolungata ai raggi ultravioletti può favorire, negli anni, l’invecchiamento di alcune strutture oculari. Per questo la protezione non riguarda soltanto la spiaggia, ma anche una passeggiata in città, la montagna o una giornata in barca.

Attenzione agli occhiali di scarsa qualità: «Indossare occhiali molto scuri senza un adeguato filtro UV può essere addirittura controproducente», spiega Moschitta.

La pupilla tende infatti a dilatarsi dietro una lente scura, permettendo a una maggiore quantità di raggi nocivi di raggiungere l’interno dell’occhio se il filtro non è presente. Anche i bambini devono proteggere gli occhi: gli occhi dei più piccoli sono particolarmente sensibili alla luce solare.

Per questo è importante scegliere occhiali di qualità anche per loro, soprattutto durante le attività all’aperto.

«Proteggere gli occhi dal sole significa prendersi cura della propria vista anche nel lungo periodo. È un gesto semplice che può fare davvero la differenza», conclude Moschitta.