Occhiali da sole: sono solo un accessorio o proteggono davvero la vista?

Ne parliamo con l’oculista Giovanni Moschitta
Con l’arrivo della bella stagione diventano un accessorio che accompagna ogni giornata all’aperto. C’è chi li sceglie per lo stile, chi per il comfort e chi li indossa solo quando il sole è particolarmente intenso.
Ma gli occhiali da sole non sono semplicemente un dettaglio estetico.
«La loro funzione principale è proteggere gli occhi dai raggi ultravioletti. È una protezione importante tanto quanto quella che riserviamo alla pelle con la crema solare», spiega Giovanni Moschitta, oculista.
Perché i raggi UV possono essere dannosi?
L’esposizione ai raggi ultravioletti è cumulativa: gli effetti non si vedono nell’immediato, ma possono contribuire, nel tempo, all’invecchiamento di alcune strutture oculari.
«Gli occhi sono continuamente esposti alla luce solare. Proteggerli significa ridurre uno dei fattori che, nel lungo periodo, possono favorire alcune patologie oculari», sottolinea Moschitta.
Per questo è consigliabile indossare gli occhiali da sole non solo al mare, ma anche in città, in montagna o durante la guida.
Lenti scure non significa maggiore protezione
Uno degli errori più comuni è pensare che una lente molto scura protegga automaticamente meglio. In realtà ciò che fa la differenza è la presenza di un filtro UV certificato.
«Una lente scura priva di un adeguato filtro può essere addirittura controproducente. La pupilla si dilata per la minore luminosità e, se il filtro non è presente, una quantità maggiore di raggi UV può raggiungere l’interno dell’occhio».
Anche i bambini dovrebbero indossarli
La protezione non riguarda solo gli adulti. Gli occhi dei bambini sono più sensibili ai raggi ultravioletti e trascorrono spesso molte ore all’aperto.
«Abituare i più piccoli a utilizzare occhiali di qualità è un gesto di prevenzione che può accompagnarli per tutta la vita».
Come scegliere gli occhiali giusti?
Non è necessario acquistare il modello più costoso.
L’importante è verificare che gli occhiali riportino la certificazione CE e offrano una protezione UV adeguata.
Anche la forma della montatura può avere un ruolo, perché modelli più avvolgenti limitano l’ingresso della luce laterale.
Gli occhiali da sole non sono un semplice accessorio estivo.
«Proteggere gli occhi dai raggi UV significa prendersi cura della propria vista ogni giorno, anche quando non ce ne rendiamo conto. È un piccolo gesto che può fare una grande differenza nel tempo», conclude Giovanni Moschitta.