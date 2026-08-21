Niccolò Fabi a Zafferana Etnea, la scuola romana del cantautorato incontra l’Etna

Ci sono luoghi che sembrano avere una predisposizione naturale ad accogliere certa musica. Zafferana Etnea è uno di questi. La sua posizione ai piedi dell’Etna, il rapporto quasi fisico con il paesaggio e quell’Anfiteatro Falcone e Borsellino immerso nel verde del Parco Comunale creano una dimensione particolarmente adatta alla musica d’autore, soprattutto quando sul palco arriva un artista come Niccolò Fabi. L’Anfiteatro è infatti uno dei principali luoghi della rassegna Etna in Scena, appuntamento estivo che da giugno a settembre porta a Zafferana musica, teatro e cultura.

Ed è proprio qui che venerdì 21 agosto 2026, alle 21, Fabi farà tappa con il suo tour estivo. Un concerto inserito nel cartellone di Etna in Scena che mette insieme il cantautore romano, le sue canzoni e uno scenario nel quale la dimensione intima della sua musica può trovare una naturale estensione.

Niccolò Fabi e quella scuola romana del cantautorato

Per comprendere il percorso artistico di Niccolò Fabi bisogna tornare alla Roma musicale degli anni Novanta, un ambiente nel quale si incontravano musicisti, autori e sensibilità differenti. Fabi cresce artisticamente accanto a nomi come Daniele Silvestri, Max Gazzè, Federico Zampaglione e Riccardo Sinigallia, in una scena che avrebbe contribuito a rinnovare il linguaggio del cantautorato italiano. È lo stesso Fabi, nella sua biografia ufficiale, a ricordare quei primi passi all’interno del fervido ambiente musicale romano.

Parlare di “scuola romana” non significa naturalmente riferirsi a un movimento organizzato o a un manifesto artistico. È piuttosto il modo per raccontare una comunità musicale e culturale nella quale le canzoni tornano a mettere al centro parole, ricerca, ironia, introspezione e una forte attenzione alla scrittura.

Fabi ne rappresenta una delle espressioni più personali. Arriva al grande pubblico nel 1997 con “Capelli”, brano con il quale conquista il Premio della Critica al Festival di Sanremo. Nello stesso anno pubblica Il giardiniere, l’album d’esordio. Un anno dopo torna a Sanremo con Lasciarsi un giorno a Roma, mentre il suo percorso si intreccia anche con quello di Max Gazzè, con il quale realizza Vento d’estate.

Da quel momento la sua carriera prende una direzione sempre più personale, allontanandosi progressivamente dalle forme più immediate del pop per costruire un rapporto più profondo tra parola, musica e ricerca.

Dalla Roma degli anni Novanta a una scrittura sempre più personale

Il percorso di Fabi è quello di un artista che non ha mai avuto particolare interesse a restare fermo dentro una formula.

Album dopo album, la scrittura si fa più essenziale e introspettiva. La cura del tempo, Novo Mesto, Ecco, Una somma di piccole cose e Tradizione e tradimento raccontano trasformazioni personali e artistiche differenti, mentre brani come “Costruire” sono diventati nel tempo punti di riferimento del suo repertorio. La sua biografia ufficiale ricorda proprio Costruire come una delle canzoni più identificative e amate della sua produzione.

C’è poi il capitolo FabiSilvestriGazzè, che nel 2014 riporta insieme tre protagonisti di quella stagione musicale romana con Il padrone della festa. Un progetto che, più che una semplice collaborazione, restituisce l’immagine di una generazione di cantautori cresciuta condividendo luoghi, amicizie, esperienze e una certa idea della canzone.

Quella stessa capacità di mettere in discussione il proprio percorso accompagna Fabi ancora oggi.

“Libertà negli occhi”, la nuova tappa

A Zafferana Fabi arriva con “Libertà negli occhi”, il suo decimo album di inediti, pubblicato nel maggio 2025. Il disco nasce da una residenza creativa in una baita di montagna e rappresenta un nuovo capitolo di una ricerca artistica che continua a muoversi tra intimità, sperimentazione e apertura sonora.

Il concerto siciliano non sarà però soltanto il racconto dell’ultimo lavoro.

La scaletta mette infatti in dialogo i brani più recenti con alcune delle canzoni che hanno accompagnato la carriera dell’artista. Ne nasce un percorso nel quale passato e presente possono incontrarsi senza trasformarsi in una semplice celebrazione nostalgica.

Sul palco, Fabi sarà accompagnato da Roberto “Bob” Angelini, Alberto Bianco, Filippo Cornaglia, Cesare Augusto Giorgini e Giulio Cannavale. Le parti strumentali dello spettacolo si muovono tra psichedelia ed elettronica, ampliando la dimensione sonora del cantautore e costruendo un concerto pensato anche per gli spazi all’aperto.

Perché Zafferana è una location ideale per Niccolò Fabi

Ed è proprio qui che la scelta di Zafferana Etnea assume un significato particolare.

La musica di Fabi non ha bisogno necessariamente di grandi effetti scenografici. Al contrario, trova la propria forza nella prossimità, nell’ascolto e nella possibilità di lasciare spazio alle parole.

L’Anfiteatro Falcone e Borsellino offre una cornice che sembra fatta per questo tipo di rapporto. Il luogo si trova all’interno del Parco Comunale e rappresenta uno dei principali palcoscenici di Etna in Scena.

Qui il concerto può diventare qualcosa di più di una semplice esibizione estiva: una serata nella quale la musica dialoga con il paesaggio.

Da una parte c’è l’Etna, con la sua presenza imponente e silenziosa. Dall’altra ci sono le canzoni di Fabi, spesso costruite su pensieri, fragilità, relazioni, cambiamenti e domande più che su risposte definitive.

È una combinazione particolarmente felice: la montagna e la parola, il vulcano e la canzone d’autore.

Zafferana, inoltre, negli anni ha costruito una precisa identità come luogo di spettacolo estivo. Il cartellone 2026 di Etna in Scena comprende infatti artisti e progetti molto diversi, da Arisa a Simona Molinari, da Raf alla PFM, da Levante fino allo stesso Fabi e a Marco Masini.

Una serata per ascoltare le canzoni

Quello di Niccolò Fabi a Zafferana può quindi essere letto come uno degli appuntamenti più coerenti con la natura stessa dell’Anfiteatro.

Non soltanto un concerto estivo, ma una serata nella quale la canzone d’autore torna a chiedere attenzione.

Perché la musica di Fabi, fin dagli anni della scuola romana del cantautorato, ha sempre mantenuto un rapporto stretto con le parole. E forse è proprio questo a renderla particolarmente adatta a un luogo come Zafferana: uno spazio nel quale il pubblico può ascoltare senza che il paesaggio debba necessariamente essere messo in secondo piano.

Venerdì 21 agosto l’Etna farà da sfondo alle canzoni di un artista che da quasi trent’anni continua a cercare nuove forme per raccontare il presente.

E in una terra nella quale il vulcano ricorda continuamente che tutto può cambiare, la voce di Niccolò Fabi trova una casa naturale: quella di una musica che non smette di interrogarsi, cambiare e cercare.

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