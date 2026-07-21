Noemi sospende il tour dopo l’incidente: rinviato anche il concerto di Zafferana Etnea

Il concerto di Noemi in programma sabato 1 agosto all’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea è stato rinviato. La decisione arriva dopo l’incidente che ha coinvolto l’artista nella serata di ieri e che ha reso necessaria la sospensione temporanea del suo tour estivo.

A comunicarlo è stato il Comune di Zafferana Etnea, che ha informato il pubblico dello stop momentaneo della tournée. Secondo quanto reso noto, il tour dovrebbe riprendere il 16 agosto, con una rimodulazione del calendario degli spettacoli previsti nell’ambito della rassegna Etna in Scena.

L’amministrazione comunale ha precisato che entro 48 ore saranno diffuse tutte le informazioni relative agli eventi interessati dal rinvio, comprese le date siciliane. Contestualmente verranno comunicate anche le modalità di eventuale recupero del concerto e le indicazioni per i possessori dei biglietti già acquistati.

Nel messaggio diffuso dal Comune non manca un pensiero rivolto alla cantante. L’amministrazione ha infatti espresso la propria vicinanza a Noemi, augurandole una pronta guarigione e manifestando l’auspicio di poterla accogliere nuovamente sul palco di Zafferana Etnea non appena le sue condizioni di salute lo permetteranno.

Per il momento, quindi, i fan dovranno attendere le prossime comunicazioni ufficiali per conoscere la nuova data del concerto e le modalità organizzative legate al rinvio.