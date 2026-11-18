Il Mediterraneo cambia, ma spesso non ce ne accorgiamo. Generazione dopo generazione, rischiamo di considerare normale un mare sempre più povero di vita. Il biologo marino Francesco Tiralongo, dell’Università di Catania, spiega il fenomeno della “shifting baseline syndrome” e perché recuperare la memoria ecologica del passato è fondamentale per proteggere il futuro dei nostri mari.

«Una volta il mare era pieno di pesci». È una frase che si sente ancora oggi nei porti siciliani, soprattutto quando si parla con i pescatori più anziani. Nei loro racconti riaffiorano immagini di catture abbondanti, grandi pesci che ormai si incontrano raramente e fondali che sembravano custodire una ricchezza di vita inesauribile.

Sono soltanto ricordi nostalgici oppure queste testimonianze raccontano qualcosa di più profondo sullo stato di salute del Mediterraneo?

La risposta è legata a un fenomeno conosciuto in ecologia, ma ancora poco familiare al grande pubblico: la shifting baseline syndrome, traducibile come sindrome dello spostamento dei punti di riferimento. Si tratta di un meccanismo attraverso il quale la percezione delle condizioni ambientali cambia progressivamente, portando ogni generazione ad accettare come normale una situazione che, rispetto al passato, potrebbe rappresentare già un significativo impoverimento dell’ecosistema.

Il concetto fu introdotto nel 1995 dal biologo marino Daniel Pauly, che mise in evidenza come ricercatori e pescatori tendessero a utilizzare come riferimento le condizioni degli ecosistemi osservate all’inizio della propria esperienza. In questo modo, i cambiamenti accumulati nel corso del tempo rischiano di diventare invisibili: ciò che per una generazione era un mare impoverito può trasformarsi, per quella successiva, nella condizione abituale.

A spiegare le implicazioni di questo fenomeno è Francesco Tiralongo, biologo marino dell’Università di Catania, impegnato nello studio della biodiversità mediterranea, dell’ecologia dei pesci e delle trasformazioni degli ecosistemi marini.

«Il problema non è soltanto la perdita di biodiversità, ma anche la progressiva perdita della memoria di ciò che esisteva prima. Ogni generazione tende a considerare normale il mare che ha conosciuto. Così, una specie che un tempo era abbondante può diventare rara senza che le nuove generazioni percepiscano questa condizione come anomala. È un fenomeno particolarmente insidioso perché rischia di modificare anche il nostro modo di valutare lo stato di salute degli ecosistemi».

Un Mediterraneo che cambia senza fare rumore

Il Mediterraneo è uno dei principali centri di biodiversità marina del pianeta, ma rappresenta anche un ambiente sottoposto a numerose pressioni. Pesca, urbanizzazione delle coste, inquinamento, alterazione degli habitat e cambiamento climatico agiscono contemporaneamente sulle comunità biologiche, modificandone nel tempo la composizione e gli equilibri.

Non tutte le specie reagiscono allo stesso modo. Alcune popolazioni diminuiscono, altre si spostano verso nuove aree geografiche, mentre determinate specie possono diventare localmente più abbondanti. Il risultato è un mare in continua trasformazione, nel quale la perdita di biodiversità non coincide necessariamente con la scomparsa definitiva di un organismo.

Una specie può continuare a essere presente lungo le coste siciliane, ma con popolazioni molto meno numerose rispetto al passato. Allo stesso modo, un fondale può apparire ancora ricco di vita pur avendo perso una parte importante della propria complessità ecologica.

È quindi fondamentale distinguere tra presenza e abbondanza. Osservare un pesce o un altro organismo in mare non significa necessariamente che la sua popolazione sia in buone condizioni. Per valutare lo stato di salute di un ecosistema occorre considerare anche la densità degli individui, le loro dimensioni, la struttura delle popolazioni e le relazioni tra le diverse componenti della comunità.

Tra gli esempi più significativi ci sono i grandi predatori marini, come squali e grandi cernie, che svolgono funzioni importanti nelle reti alimentari. In diverse aree del Mediterraneo alcune popolazioni hanno subito forti riduzioni nel corso del tempo, anche a causa della pressione della pesca. La loro rarefazione non rappresenta soltanto una perdita numerica, ma può modificare le relazioni ecologiche e influenzare altre componenti dell’ecosistema.

Eppure, per chi ha iniziato a frequentare il mare quando questi animali erano già poco comuni, incontrarli raramente potrebbe sembrare del tutto normale. È proprio in questo passaggio che la memoria ecologica diventa fondamentale.

I pescatori, custodi della memoria del mare

Se il problema è la progressiva perdita dei punti di riferimento, come possiamo ricostruire le condizioni degli ecosistemi nel passato?

Una parte della risposta arriva da chi il mare lo vive quotidianamente. I pescatori, soprattutto quelli con una lunga esperienza nelle stesse aree, possiedono conoscenze preziose sulla distribuzione delle specie, sulle variazioni stagionali e sui cambiamenti osservati nelle catture.

Queste informazioni possono integrare i dati scientifici, soprattutto quando mancano serie storiche sufficientemente lunghe per documentare l’evoluzione delle comunità marine.

In Sicilia, dove la pesca rappresenta non soltanto un’attività economica ma anche un elemento importante della cultura e dell’identità costiera, recuperare queste testimonianze significa conservare una parte della storia ambientale del territorio.

«I pescatori possono rappresentare una fonte straordinaria di informazioni ecologiche», osserva Tiralongo. «Chi lavora per quarant’anni nella stessa zona può aver assistito a trasformazioni che difficilmente emergono da campagne scientifiche di breve durata. Naturalmente, queste testimonianze devono essere raccolte e analizzate con metodo, distinguendo i cambiamenti reali delle popolazioni da quelli legati agli attrezzi o allo sforzo di pesca. Ma il dialogo tra ricercatori e pescatori è fondamentale per ricostruire la storia del nostro mare».

La conoscenza ecologica locale può quindi assumere un valore che va oltre la semplice testimonianza. Se integrata con registri delle catture, fotografie storiche, monitoraggi e studi scientifici, contribuisce a ricostruire trasformazioni ambientali avvenute nell’arco di diversi decenni.

È anche un modo per riconoscere il ruolo delle comunità costiere nella ricerca e nella tutela della biodiversità, mettendo in relazione il sapere maturato sul campo con gli strumenti della ricerca scientifica.

Proteggere il mare di oggi senza dimenticare quello di ieri

La sindrome dello spostamento dei punti di riferimento pone una questione importante anche per le politiche di conservazione: quale condizione ambientale dovremmo cercare di proteggere? Quella attuale, quella di trent’anni fa oppure quella precedente alle trasformazioni più intense provocate dalle attività umane?

Non esiste una risposta semplice. Gli ecosistemi sono naturalmente dinamici e il Mediterraneo, anche per effetto del cambiamento climatico, sta attraversando trasformazioni che rendono talvolta impossibile immaginare un ritorno esatto alle condizioni del passato.

Conoscere la storia ecologica di un ambiente, tuttavia, permette di comprendere meglio l’entità dei cambiamenti e di individuare obiettivi di conservazione più consapevoli. Senza questa prospettiva storica, il rischio è considerare soddisfacente il mantenimento di popolazioni già fortemente ridotte o di habitat profondamente alterati.

Proteggere la biodiversità non significa soltanto impedire nuove perdite, ma anche comprendere quali funzioni ecologiche siano state compromesse e dove esistano possibilità concrete di recupero.

Anche le specie aliene cambiano la nostra percezione del Mediterraneo

Lo spostamento dei punti di riferimento ecologici non riguarda soltanto le specie che diventano progressivamente più rare. Esiste anche un fenomeno in qualche modo opposto: quello degli organismi alieni che, dopo essere arrivati e essersi stabiliti nel Mediterraneo, possono diventare sempre più comuni fino a essere percepiti come componenti abituali della fauna locale.

Pesci, crostacei e altri organismi originari di regioni biogeografiche differenti, giunti nelle nostre acque attraverso processi di introduzione legati direttamente o indirettamente alle attività umane, sono oggi osservati con crescente frequenza in diverse aree del bacino.

Con il passare del tempo, la loro presenza può apparire del tutto naturale, soprattutto agli occhi delle nuove generazioni. Si rischia così di dimenticare che, fino a pochi decenni fa, alcune di queste specie erano assenti dai nostri ecosistemi.

Anche questo cambiamento della percezione può rendere meno evidente la portata delle trasformazioni in corso. L’arrivo di nuove specie può infatti modificare la composizione delle comunità marine e, in alcuni casi, le relazioni ecologiche, anche attraverso fenomeni di competizione con gli organismi nativi. È importante, tuttavia, distinguere: non tutte le specie aliene producono necessariamente impatti negativi documentati e ogni caso deve essere valutato sulla base delle evidenze scientifiche.

Il punto centrale è che la memoria ecologica deve aiutarci a riconoscere entrambe le facce del cambiamento: le componenti originarie degli ecosistemi che si sono impoverite e quelle nuove che sono entrate a farne parte.

Il rischio più grande? Abituarsi a un mare che cambia

Il mare che osserviamo oggi è il risultato di una lunga storia naturale, ma anche delle attività umane che lo hanno progressivamente trasformato. Le nuove generazioni crescono conoscendo ecosistemi diversi da quelli osservati dai loro genitori e nonni. Il problema si manifesta quando, insieme alle specie e agli habitat, scompare anche la consapevolezza di ciò che è stato perduto e di ciò che è arrivato successivamente.

Per comprendere e documentare questi fenomeni è necessario rafforzare il dialogo tra ricerca scientifica, storia ambientale e comunità costiere, recuperando informazioni che altrimenti rischierebbero di scomparire definitivamente.

«Non possiamo valutare il futuro del Mediterraneo dimenticando il suo passato. Recuperare la memoria ecologica significa comprendere non soltanto quali specie fossero presenti e quanto fossero abbondanti, ma anche quali organismi siano arrivati successivamente, modificando la composizione delle comunità marine. Il rischio è duplice: da una parte abituarci a un mare progressivamente più povero di alcune delle sue componenti originarie, dall’altra considerare del tutto naturali specie che fino a pochi decenni fa non appartenevano ai nostri ecosistemi. In entrambi i casi perdiamo la capacità di riconoscere la reale portata dei cambiamenti. Un mare diverso può diventare normale ai nostri occhi, ma questo non significa necessariamente che sia in equilibrio».

Una riflessione che riguarda da vicino la Sicilia e, più in generale, tutte le comunità mediterranee, oggi testimoni di trasformazioni ecologiche che meritano attenzione e strumenti adeguati per essere comprese.