Dissesto idrogeologico, terremoti e cambiamenti climatici: l’Università di Catania protagonista della prevenzione

Dal 12 al 14 novembre, alle Ciminiere, il confronto nazionale “Oltre l’emergenza – Governare il dissesto” riunisce istituzioni, ricercatori e professionisti. Unict presenta progetti e tecnologie per la sicurezza del territorio.

La prevenzione dei rischi naturali non può essere una risposta da mettere in campo soltanto dopo una calamità. Occorre conoscere il territorio, monitorarne le trasformazioni e sviluppare strumenti capaci di anticipare i pericoli. È questa la sfida al centro di “Oltre l’emergenza – Governare il dissesto. Dalle crisi alla prevenzione”, la manifestazione nazionale in programma da giovedì 12 a sabato 14 novembre al complesso Le Ciminiere di Catania.

L’iniziativa, promossa dal Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, senatore Nello Musumeci, e dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, è co-organizzata dall’Università di Catania e dalla Città metropolitana. Per tre giorni oltre cinquanta rappresentanti istituzionali, esperti, professionisti, commissari straordinari e docenti universitari si confronteranno sui temi della prevenzione del rischio idrogeologico, della sicurezza del territorio e della gestione delle conseguenze delle calamità.

Il programma prevede convegni, tavole rotonde, sessioni istituzionali, approfondimenti tecnico-scientifici, casi di studio e momenti formativi. Accanto agli incontri sarà allestita un’area espositiva dedicata a tecnologie, infrastrutture, servizi e soluzioni sviluppati da enti pubblici, centri di ricerca, imprese e operatori del settore.

L’Università di Catania porta la ricerca al centro del confronto

L’Ateneo etneo avrà un ruolo di primo piano, con uno spazio espositivo dedicato ai risultati delle ricerche condotte dai dipartimenti di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A), di Scienze biologiche, geologiche e ambientali (DSBGA) e di Ingegneria civile, industriale e architettura (DICAR).

«Il dissesto idrogeologico, la vulnerabilità sismica e vulcanica e l’erosione costiera richiedono strumenti avanzati di rilevazione, modelli previsionali, pianificazione territoriale e interventi programmati di prevenzione», sottolinea il rettore Enrico Foti. L’obiettivo, spiega, è rafforzare il collegamento tra ricerca, istituzioni, professionisti e imprese, affinché le conoscenze scientifiche possano tradursi in strumenti utili alle decisioni pubbliche e in politiche efficaci di riduzione della vulnerabilità.

Dai terremoti alle alluvioni, dalla protezione delle coste al monitoraggio dei vulcani, fino agli studi condotti in Antartide, i progetti presentati mostrano come le competenze universitarie possano contribuire concretamente alla tutela di persone, edifici e infrastrutture.

Terremoti, infrastrutture e rischio idrogeologico: le ricerche del DICAR

Una parte importante delle attività riguarda la prevenzione del rischio sismico e la sicurezza delle costruzioni. Nell’ambito del Dottorato di Ricerca di Interesse Nazionale in “Difesa dai rischi naturali e transizione ecologica del costruito”, il DICAR sviluppa studi che utilizzano sensori, modelli virtuali e nuove tecniche di calcolo per monitorare strutture e comprendere il comportamento degli edifici e delle infrastrutture durante un terremoto.

Tra gli esempi figurano il controllo della copertura del Cargo City dell’aeroporto di Fiumicino, le analisi sulla vulnerabilità dei centri storici e dei ponti antichi e lo studio di dispositivi capaci di assorbire l’energia sismica. Le ricerche prendono in considerazione anche il comportamento delle persone durante le emergenze e i segnali che possono anticipare il cedimento di un ponte. L’intelligenza artificiale viene inoltre impiegata nello studio del vulcano antartico Melbourne.

Sul fronte idrogeologico, l’attenzione si concentra su soluzioni basate sulla natura per contenere le piene e limitare le aree allagate, sperimentate nei bacini siciliani e a Catania. Altri studi riguardano l’intrusione dell’acqua marina nelle falde lungo la costa orientale della Sicilia e la resistenza delle dighe portuali di Vado Ligure rispetto agli effetti dell’innalzamento del livello del mare.

A queste attività si affianca il dottorato in Valutazione dei Rischi urbani e territoriali, coordinato da Antonino Cancelliere, che forma ricercatori specializzati nella prevenzione dei rischi naturali e antropici. Le ricerche affrontano fenomeni diversi: frane e sistemi di preallerta basati sull’intelligenza artificiale, piene fluviali, gestione delle dighe e allagamenti urbani. Si studiano anche tetti verdi e coperture capaci di trattenere l’acqua piovana, insieme alla vulnerabilità sismica di edifici storici, ponti e infrastrutture.

Non mancano approfondimenti sulla ricostruzione dopo i terremoti, sui materiali ottenuti dalle ceneri dell’Etna, sulla sicurezza dei porti e sugli effetti del cambiamento climatico. Il filo conduttore è il superamento di un modello che interviene soltanto dopo il verificarsi di un evento calamitoso, a favore di una vera cultura della prevenzione.

Coste più sicure e soluzioni ispirate alla natura

Il Gruppo di Idraulica e Ingegneria Costiera, coordinato da Enrico Foti e Rosaria Ester Musumeci, lavora da decenni allo studio del rischio idraulico e costiero, con particolare attenzione alle conseguenze del cambiamento climatico.

Attraverso i progetti europei REST-COAST e WETWISE e il progetto nazionale MARCUS, il gruppo sperimenta interventi per il ripristino degli ecosistemi costieri mediterranei, con attività dedicate anche ai Pantani della Sicilia sud-orientale. Il lavoro comprende monitoraggi sul campo, modelli numerici relativi a dune, praterie di Posidonia e interventi di ripascimento, oltre a una piattaforma condivisa con i gestori delle aree interessate.

In collaborazione con l’Autorità di Bacino regionale, il gruppo contribuisce inoltre all’aggiornamento dei piani di gestione del rischio alluvioni, attraverso l’individuazione delle fasce fluviali, lo studio di misure naturali per la ritenzione delle acque e la valutazione delle aree costiere esposte alle mareggiate.

Geofisica e intelligenza artificiale per ascoltare i segnali della Terra

Anche il Gruppo di Geofisica del DSBGA mette a disposizione competenze e tecnologie per trasformare i segnali naturali in informazioni utili alla prevenzione. Reti di monitoraggio, algoritmi automatici e intelligenza artificiale sono alla base di diversi progetti.

Con WAVEGUARD, coordinato dall’Università di Catania nell’ambito del programma Interreg Italia-Malta, i ricercatori analizzano il microseismo, ovvero le vibrazioni del terreno generate anche dal moto ondoso, per individuare segnali utili allo studio di tempeste, cicloni mediterranei e meteotsunami.

Il progetto SEIS-STORM applica un approccio analogo ai fenomeni atmosferici: i segnali sismici e infrasonici vengono utilizzati per monitorare temporali e precipitazioni intense. MODERN, invece, sfrutta il rumore ambientale per studiare il sottosuolo, gli edifici e le infrastrutture.

Con I-VOLCAN, in collaborazione con l’INGV, l’attività di ricerca si spinge fino alla Terra Vittoria, in Antartide, dove è in corso lo sviluppo di un osservatorio permanente dedicato ai vulcani Melbourne e Rittmann. A completare il quadro sono gli studi del gruppo di Vulcanologia sui processi di formazione, risalita ed eruzione dei magmi: conoscenze fondamentali per elaborare scenari di pericolosità e strumenti di prevenzione, soprattutto in un territorio esposto come quello dell’Etna.

Tetti verdi, giardini della pioggia e zone umide: il contributo del Di3A

La ricerca del dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dimostra come il recupero e la valorizzazione degli ecosistemi possano diventare strumenti concreti per rendere le città e i territori più resilienti agli eventi estremi.

Al Polo Bioscientifico dell’Università di Catania, un tetto verde di circa 900 metri quadrati, ricoperto di vegetazione, è in grado di ridurre il deflusso delle acque piovane fino al 70%, ritardando il picco di piena e contribuendo a mantenere più fresca la copertura durante l’estate.

Un altro intervento significativo si trova al Tondo Gioeni, a Catania, dove un giardino della pioggia di 4.400 metri quadrati raccoglie le acque di scorrimento provenienti da un ampio bacino urbano e ne favorisce l’infiltrazione nel sottosuolo vulcanico.

Lungo il fiume Alcantara, invece, due aree golenali degradate, a Cottanera e Passo Moio, sono state recuperate e trasformate in zone umide, capaci di ospitare uccelli, anfibi e pesci. Interventi che restituiscono al territorio la sua naturale capacità di trattenere e regolare le acque, riducendo contemporaneamente la pressione sulle reti urbane e sui corsi d’acqua.

Il valore di queste soluzioni non si limita alla mitigazione del rischio: il recupero degli habitat favorisce la biodiversità, migliora il microclima e restituisce qualità agli spazi. Un territorio più ricco di vita, sottolinea la ricerca, è anche un territorio più capace di affrontare gli eventi estremi.

Le tavole rotonde: erosione costiera, pianificazione urbana e rischio vulcanico

Oltre alla presenza nell’area espositiva, l’Università di Catania contribuirà al confronto scientifico e istituzionale attraverso gli interventi dei propri docenti.

Il rettore Enrico Foti presenterà un contributo tecnico sulle soluzioni sostenibili per contrastare l’erosione costiera in Italia. Nella stessa sessione interverrà la professoressa Rosaria Ester Musumeci, responsabile dei progetti REST-COAST e WETWISE, che richiamerà l’attenzione sulla necessità di proteggere le coste di fronte a eventi estremi sempre più frequenti, tra cui cicloni e Medicanes.

«Servono misure istituzionali, come pianificazione e politiche assicurative, e interventi sul territorio», spiega la docente. Le ricerche condotte attraverso monitoraggi e modelli avanzati hanno permesso di valutare l’efficacia della rinaturalizzazione. La strategia proposta è un approccio integrato, capace di affiancare alle opere tradizionali, come frangiflutti e pennelli, interventi naturali quali ripascimenti, dune e praterie di Posidonia.

Il tema della pianificazione sarà al centro anche dell’intervento del professor Paolo La Greca, ordinario di Tecnica e Pianificazione urbanistica, presidente del Centro Nazionale Studi Urbanistici ed esperto del sindaco di Catania. «Quando l’emergenza diventa condizione stabile va trattata come ordinaria: prevenzione, gestione del rischio e urbanistica devono procedere insieme, guardando alla scala urbana e territoriale e coinvolgendo le comunità», osserva. La sicurezza, secondo il docente, non può essere considerata soltanto una responsabilità dello Stato, ma deve coinvolgere anche chi abita e trasforma il territorio.

Infine, il professor Marco Viccaro, ordinario di Geochimica e Vulcanologia al DSBGA, presidente dell’Associazione Italiana di Vulcanologia e componente della Commissione Grandi Rischi per il settore del rischio vulcanico, offrirà un aggiornamento sulla pericolosità dell’Etna.

«Il rischio maggiore resta però quello delle colate laviche delle eruzioni di fianco, come nel 1669 e nel 1928, mentre gli eventi più recenti hanno causato solo danni contenuti», spiega lo studioso. Una lunga fase di relativa tranquillità, tuttavia, può indebolire la memoria collettiva dei fenomeni più pericolosi. «Per convivere con il vulcano in sicurezza, servono conoscenza e cultura del rischio».

Dall’emergenza alla prevenzione, una sfida per tutto il Paese

Le attività che l’Università di Catania porterà alle Ciminiere mostrano quanto la ricerca scientifica possa incidere sulla sicurezza delle comunità. Monitorare il territorio, sviluppare modelli previsionali, recuperare gli ecosistemi e migliorare la pianificazione urbana sono azioni che devono procedere insieme.

“Oltre l’emergenza” vuole essere proprio un’occasione per mettere in relazione conoscenze, competenze e responsabilità diverse. Perché affrontare il dissesto significa certamente saper gestire le calamità, ma soprattutto costruire le condizioni per prevenirle e ridurne gli effetti, prima che sia troppo tardi.