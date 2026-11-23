Sono nato il 21 novembre del 1977, nelle prime ore del mattino. Nella clinica ginecologica «Gretter» di Catania, uno dei centri privati più famosi della città etnea nel quale fare nascere i propri figli, due leoni ruggenti accolgono i pazienti all’ingresso della bella struttura, lussureggiante in quanto a vegetazione e a bellezza architettonica. Il pendolino, all’epoca considerato un treno per il trasporto di sicura stabilità, faceva sentire il suo passaggio.

Nascevo in una società, quella del Belpaese, segnata da profondi rivolgimenti politici e sociali. Erano i terribili, e parimenti osannati, Anni Settanta: tra i tanti eventi che segnavano la cronaca di quegli anni, il «caso Moro», destinato a chiudersi tragicamente il 9 maggio del 1978, appassionava, terrorizzava e divideva l’opinione pubblica. Il mostro totalitario del comunismo non era stato sconfitto, anzi: in quegli anni, sventolare una bandiera rossa e indossare l’eskimo era visto, presso taluni ambienti, come un segno di progresso e di positività, senza il minimo cono d’ombra.

Lucio Battisti aveva fatto uscire l’ennesimo album di successo. La sua canzone, «amarsi un po’», cantava, con toni tra il profetico e l’ammonitorio, come fosse davvero importante «Amarsi un po’/ È un po’ fiorire/ Aiuta sai/ a non morire/ Senza nascondersi/ Manifestandosi/ Si può eludere/ la solitudine». E siamo arrivati al mezzo secolo di vita. Non ci facciamo ingannare dai numeri, frutto della furbizia da mercanti arabi! Aver compiuto 49 anni significa, romanamente e concretamente, essere già entrati nell’anno successivo! Di fatto, l’anno che festeggiamo, nel giorno del nostro compleanno, è già trascorso, appartiene già al vissuto, fa già parte del passato.

Ringraziare Dio Onnipotente per avermi donato di vivere 49 anni intensissimi, nel segno del trinomio «Fede, Ragione, Studio», con la passione civile e umana per affermare ogni giorno quanto predico, costituisce un dono di rara importanza. Desidero ringraziare tutti voi, per la pazienza di leggere, commentare, talora solo visualizzare i miei contributi. Invertite l’ordine delle due cifre che compongono il numero 49. Cosa uscirà fuori? Il numero 94, corrispondente all’Anno della prima esperienza governativa dei Conservatori in Italia. Ad multos annos!

(Immagine posta a corredo del presente articolo, scelta dal prof. Leonardi a beneficio dei lettori. Lunedì 21 novembre 1977, usciva il nuovo numero del settimanale The New Yorker, a tutt’oggi il più famoso settimanale statunitense che ospita contributi incentrati sulla satira di costume. L’illustrazione, scelta per l’occasione, ripropone uno schizzo dell’artista André François. Venivano disegnati i tetti della città di New York, per offrire al lettore una prospettiva inedita di visione della città, “cinematografica” per eccellenza. Fantasia, determinazione, creatività, appartengono al “corredo genetico” di quanti sono nati nella bella e terribile decade dei Settanta. Parola di Marco Leonardi, nato il 21 novembre del 1977)

Autodafé Immaginato, puntata n° 110 di lunedì 23 novembre 2026