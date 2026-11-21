Piazza Università gremita per la cerimonia inaugurale. Protagonisti i bambini dell’Istituto comprensivo Federico De Roberto e il giovane zampognaro Attilio Vagliasindi. Accese anche le luminarie artistiche in diverse strade cittadine.

Catania ha dato ufficialmente il benvenuto al Natale con l’accensione del grande albero in piazza Università. Una piazza gremita di cittadini, famiglie e bambini ha partecipato alla cerimonia che ha illuminato l’abete alto 23 metri e dato il via alle luminarie artistiche che, da oggi, decorano decine di strade della città.

L’appuntamento, ormai una tradizione per il capoluogo etneo, si è svolto nella cornice barocca di piazza Università, arricchita dalla presenza della scultura in bronzo del maestro siciliano Arturo Di Modica. A condurre la serata è stata Desiré Ferlito, mentre il momento più atteso è arrivato con il tradizionale conto alla rovescia guidato dal sindaco Enrico Trantino, insieme al pubblico presente.

Ad accompagnare l’accensione sono stati soprattutto i bambini dell’Istituto comprensivo Federico De Roberto, protagonisti con il loro coro di voci bianche e un repertorio di canti natalizi. Le loro esibizioni hanno portato al centro della manifestazione i temi della condivisione, della speranza e della pace. Spazio anche alla tradizione musicale con il tredicenne catanese Attilio Vagliasindi, che ha conquistato gli applausi dei presenti suonando la zampogna.

«La luce che si accende nell’albero di Natale e nelle strade cittadine è la luce della speranza nei cuori di tutti noi», ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino, affidando all’accensione delle decorazioni un messaggio di fiducia e unità rivolto alla comunità.

Alla cerimonia hanno preso parte il presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, parlamentari nazionali e regionali, rappresentanti dell’amministrazione comunale, assessori e consiglieri. Presenti anche il parroco della Cattedrale, Salvatore Alì, il comandante della Polizia Locale Diego Peruga e il vicecomandante Stefano Blasco.

Con l’accensione dell’albero e delle luminarie, il centro cittadino entra così nell’atmosfera delle festività. Una serata che, attraverso la partecipazione di famiglie, bambini e istituzioni, ha voluto richiamare il significato del Natale, fatto di solidarietà, attenzione verso gli altri e condivisione.