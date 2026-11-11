Intelligenza artificiale e diritto, a Catania il confronto tra accademia, magistratura e notariato

Il 14 novembre all’ex Monastero dei Benedettini un convegno dedicato alle trasformazioni della giustizia, alla lotta alla criminalità organizzata e alle nuove tecnologie. In programma anche la proiezione del film “Un futuro Aprile”, ispirato alla strage di Pizzolungo.

Come sta cambiando il mondo del diritto con l’avvento dell’intelligenza artificiale? Quali opportunità e rischi introducono le nuove tecnologie per la giustizia e per il contrasto alla criminalità organizzata? Sono alcune delle questioni al centro del convegno “Intelligenza artificiale e diritto: accademia, magistratura e notariato a confronto”, in programma sabato 14 novembre a Catania.

L’iniziativa è organizzata dal Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Catania e Caltagirone, dal Tribunale di Catania e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania. L’appuntamento è fissato alle ore 9 nell’aula Mazzarino dell’ex Monastero dei Benedettini, con una giornata di approfondimento che coinvolgerà rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, della magistratura e del notariato.

L’obiettivo è mettere a confronto competenze ed esperienze diverse per analizzare l’impatto dell’intelligenza artificiale sul sistema giuridico, affrontando anche le questioni legate alla formazione, all’etica professionale e alla tutela della legalità.

Intelligenza artificiale e giustizia: rischi e opportunità

Ad aprire i lavori saranno Vincenzo Vancirca, presidente del Consiglio Notarile etneo, Maurizio Sciacca, presidente del Tribunale di Catania, e Salvatore Zappalà, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania, insieme ai saluti istituzionali delle autorità locali.

Il primo confronto vedrà protagonisti Giulio Biino, past president del Consiglio Nazionale del Notariato e notaio a Torino, e Mariano Sciacca. Il dialogo offrirà una prima riflessione sulle opportunità e sui rischi legati all’intelligenza artificiale, anche attraverso la presentazione del volume Giustizia e hi-risk AI system, scritto dallo stesso Sciacca.

Seguirà una tavola rotonda dedicata al rapporto tra diritto e intelligenza artificiale, moderata da Luca Sofri, direttore de Il Post. Al confronto prenderanno parte Rosita D’Angiolella, vicecapo del Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Mariano Sciacca, Mario Nobile, direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, Giusella Finocchiaro, ordinaria di Diritto privato e Diritto di Internet e dell’intelligenza artificiale all’Università di Bologna, e Vito Pace, presidente del Consiglio Nazionale del Notariato.

Formazione, funzione notarile ed etica al centro del dibattito

Un ulteriore momento di approfondimento sarà dedicato alle ricadute dell’innovazione tecnologica sulla formazione, sull’amministrazione della giustizia e sulla funzione notarile, con particolare attenzione alle questioni etiche.

La sessione sarà presieduta e conclusa da Ida Nicotra, ordinaria di Diritto costituzionale all’Università di Catania e presidente della Scuola Superiore etnea. Interverranno Giampaolo Marcoz, notaio ad Aosta, Ilaria Amelia Caggiano, ordinaria di Diritto privato e Diritto delle nuove tecnologie all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, Alfredo Spitaleri, magistrato del Tribunale di Siracusa, e Francesco Della Rocca, consigliere nazionale del Notariato.

Antiriciclaggio e nuove prospettive nel contrasto alla criminalità

L’ultimo panel sarà dedicato all’antiriciclaggio e alle prospettive aperte dalle nuove tecnologie nell’attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali. A moderare il confronto sarà Isidoro Trovato, giornalista del Corriere della Sera.

La sessione sarà introdotta da Vincenzo De Lisi, amministratore delegato di Notartel, e Giuseppe Balestrazzi, presidente del Comitato Notarile Regionale della Sicilia. Sono previsti gli interventi di Antonio Balsamo, presidente della Corte d’Appello di Palermo, Luca Criscuolo, capo del Servizio Operazioni Sospette dell’Unità di Informazione Finanziaria, Antonino Raimondo, generale di brigata della Guardia di Finanza, e Vito Pace.

Un confronto che metterà in relazione l’evoluzione degli strumenti tecnologici con le esigenze di controllo, prevenzione e tutela della legalità.

“Un futuro Aprile”, il cinema racconta la memoria della strage di Pizzolungo

Accanto agli incontri e alle tavole rotonde, la giornata sarà arricchita da un momento dedicato al cinema e alla memoria civile. In programma la proiezione del film “Un futuro Aprile”, preceduto dal cortometraggio “Al solo Notaro compete”, già presentato in apertura del 54° Congresso del Consiglio Nazionale del Notariato.

Entrambe le produzioni sono ispirate alla strage di Pizzolungo del 1993 e propongono un racconto legato ai valori della legalità e alla memoria di una delle pagine più dolorose della storia siciliana.

Le proiezioni si svolgeranno in due momenti: alle 9.30, con un appuntamento riservato agli studenti delle scuole, e alle 20, con una proiezione aperta alla cittadinanza.

Saranno presenti Margherita Asta, autrice del libro che ha ispirato la produzione, e il regista Graziano Diana.

Il convegno si propone così di affiancare alla riflessione sulle trasformazioni tecnologiche del diritto anche un percorso di sensibilizzazione rivolto alla comunità, coinvolgendo le nuove generazioni e il pubblico in una riflessione sul valore della giustizia e della legalità.