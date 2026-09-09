Proteggere l’istruzione dagli attacchi: quando andare a scuola diventa un atto di coraggio

9 settembre – Giornata internazionale per la protezione dell’istruzione dagli attacchi

Andare a scuola dovrebbe essere un diritto, non un rischio. Eppure, in molte aree del mondo colpite da guerre e conflitti armati, scuole e università possono diventare obiettivi di attacchi, costringendo milioni di bambini e ragazzi a rinunciare all’istruzione.

Il 9 settembre si celebra la Giornata internazionale per la protezione dell’istruzione dagli attacchi, istituita dalle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione sulla necessità di proteggere studenti, insegnanti e strutture scolastiche durante i conflitti.

Scuole trasformate in luoghi pericolosi

Bombardamenti, attacchi armati, occupazioni degli edifici scolastici e minacce contro studenti e insegnanti sono realtà che, in diverse parti del mondo, interrompono il percorso educativo di intere generazioni.

Quando una scuola viene distrutta o diventa un luogo insicuro, le conseguenze non riguardano soltanto il presente. La perdita di mesi o anni di istruzione può compromettere il futuro dei giovani, limitando le loro possibilità di lavoro e aumentando il rischio di povertà e marginalizzazione.

Inoltre, la scuola rappresenta molto più di un luogo in cui imparare. È uno spazio di socializzazione, protezione e crescita personale. Per molti bambini che vivono in zone di guerra, frequentare le lezioni significa anche ritrovare una quotidianità e una parvenza di normalità.

Un diritto da difendere

Il diritto all’istruzione è riconosciuto a livello internazionale e dovrebbe essere garantito anche durante le emergenze e i conflitti. Proteggere le scuole significa quindi difendere uno dei diritti fondamentali dell’infanzia.

La comunità internazionale chiede agli Stati e alle parti coinvolte nei conflitti di rispettare il carattere civile delle strutture scolastiche e di impedire che bambini e insegnanti diventino vittime della violenza.

Ma la protezione dell’istruzione non riguarda soltanto gli edifici. Significa garantire che gli studenti possano continuare a imparare in sicurezza, anche quando una guerra rende impossibile la normale attività scolastica. In alcuni contesti questo avviene attraverso scuole temporanee, lezioni a distanza o spazi educativi organizzati nelle comunità.

Investire nella pace attraverso l’educazione

Difendere l’istruzione significa anche investire nel futuro. Una generazione privata della scuola rischia di avere meno strumenti per ricostruire il proprio Paese una volta terminato un conflitto.

Per questo la Giornata internazionale per la protezione dell’istruzione dagli attacchi rappresenta un momento di riflessione importante: nessuna guerra dovrebbe impedire a un bambino di imparare, crescere e costruire il proprio futuro.

Proteggere una scuola significa proteggere le persone che la vivono e, allo stesso tempo, difendere la possibilità di costruire una società più consapevole, istruita e pacifica. In un mondo segnato da numerosi conflitti, ricordarlo non è soltanto una ricorrenza: è un impegno.

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