Gioielli e armocromia: i preziosi perfetti per ogni palette

Quando un look conquista al primo sguardo, spesso non ci si rende conto di quali siano i dettagli che, più di altri, stupiscono. È il risultato di un equilibrio studiato in cui il focus sui colori è fondamentale. L’abilità degli esperti in armocromia è fondamentale per trasformare tutto questo in realtà.

Sentiamo spesso parlare di questa disciplina, che ha conquistato notorietà internazionale a partire dagli anni ’50 grazie a Carole Jackson, in associazione a make up e abbigliamento. Selezionare capi, accessori e trucco sulla base della propria unicità cromatica è importante, ma non bisogna dimenticare il ruolo dei gioielli.

Proprio per la loro capacità di catturare lo sguardo, vanno scelti tenendo conto della propria stagione cromatica.

Partiamo dalla situazione delle donne Inverno, sul cui viso, tra capelli, occhi e incarnato, dominano le cromie fredde e intense. In questo caso, i gioielli più indicati sono quelli dai colori brillanti. Per avere un quadro più preciso bisogna valutare anche il sottogruppo.

Le Inverno Deep possono valorizzare la loro palette con pietre di colore viola o blu. Per le Inverno Cool, invece, un’ottima idea è l’intensità del rosso, mentre le donne Inverno Bright dovrebbero puntare verso gioielli con pietre in forte contrasto.

Un altro consiglio per mettere in evidenza la suggestiva luminosità che caratterizza l’incarnato di chi rientra in questa stagione è quello di puntare su gioielli in argento e in oro bianco.

Tra i gioielli più adatti alle donne con questa palette trovano spazio anche gli orecchini con cristalli di Tsars Collection, che enfatizzano la luminosità della pelle e si distinguono per un design ispirato alla magnificenza delle grandi corti imperiali europee.

Questi preziosi, soprattutto se caratterizzati dalla presenza di cristalli trasparenti, mettono in risalto le cromie fredde e profonde su cui si fonda il fascino delle donne della stagione Inverno.

Con il loro incarnato chiaro e radioso, le donne Primavera dovrebbero concentrarsi, invece, su gioielli con colori soft e pastello, per esempio quelli contraddistinti da pietre turchesi, un passepartout adatto a tutti i sottogruppi di questa stagione. Chi ha una palette che rientra in quello Light sta benissimo anche con quelle rosa.

Le donne con colori che rispondono alle peculiarità del sottogruppo Warm possono rendere indimenticabile il look con gioielli con pietre color corallo. Il verde, anche nelle sue accezioni più intense, è la scelta migliore per il sottogruppo Bright che, grazie ai contrasti, è in grado di portare al meglio anche colori sfavillanti.

Fantastici sono pure i gioielli con colori caldi, che diventano protagonisti di abbinamenti azzeccati con l’oro rosa.

Le donne Autunno, la cui cute ha spesso un sottotono cromatico caldo, possono creare look meravigliosi con gioielli con pietre marroni o bronzo. In generale, è sempre meglio scegliere tonalità avvolgenti. Anche in questo caso è importante considerare il sottogruppo.

Le Autunno Deep possono virare anche verso il turchese, mentre alle Warm si tende a suggerire di indossare gioielli con pietre di colori raffinati e originali come il viola e l’ottanio. Il verde oliva e l’ambra sono le cromie che si prestano meglio alle donne Autunno Soft, che stupiscono soprattutto quando indossano gioielli con dettagli dai colori delicati e polverosi.

Passiamo ora ai tips per le donne Estate che vogliono sfoggiare gioielli che esaltano davvero la loro palette. Partendo da sfumature all’insegna della delicatezza, è opportuno scegliere gioielli dai colori freddi e soft. Per il sottogruppo Light è fantastico il rosa. Chi cerca un tocco romantico ma decisamente più originale può optare per il malva.

Le donne Estate Cool, sempre cercando di focalizzarsi su pietre dai colori freddi, possono rivolgere l’attenzione a preziosi con cromie più intense. Ritroviamo il rosa, assieme ai preziosi con le perle, guardando invece ai suggerimenti sui gioielli perfetti per le donne Estate Soft.