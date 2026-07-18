Caso Roggero, la politica si divide: tra richiesta di grazia, legittima difesa e rispetto delle istituzioni

Di fronte al caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo una rapina nel suo negozio nel 2021, l’Italia torna a interrogarsi sul delicato equilibrio tra diritto alla difesa, giustizia penale e responsabilità delle istituzioni.

La sentenza definitiva della Corte di Cassazione ha chiuso il percorso giudiziario, ma ha aperto una nuova e accesa stagione di confronto politico. Il caso è infatti rapidamente diventato terreno di scontro tra maggioranza e opposizione, alimentando un dibattito che va ben oltre la vicenda processuale.

Ad accendere ulteriormente la polemica è stata l’ipotesi di una grazia per Roggero, sostenuta da esponenti della maggioranza e dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Un’iniziativa che ha immediatamente sollevato interrogativi sul piano istituzionale, fino al richiamo del Quirinale circa il rispetto delle prerogative costituzionali in materia di concessione della grazia. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il tema è divenuto oggetto di un confronto anche ai massimi livelli dello Stato, trasformando una vicenda giudiziaria in un caso politico.

Il centrodestra ha rilanciato il tema della legittima difesa, sostenendo che Roggero rappresenti il simbolo di cittadini e commercianti lasciati soli di fronte alla criminalità. Per numerosi esponenti della coalizione, la vicenda dimostrerebbe la necessità di rivedere l’attuale disciplina normativa affinché chi reagisce a una rapina non rischi, a sua volta, una pesante condanna.

Di tutt’altro avviso le opposizioni. Esponenti del Movimento 5 Stelle e di altre forze di centrosinistra hanno ribadito come, secondo le sentenze di merito confermate in Cassazione, la reazione del gioielliere sia avvenuta quando il pericolo immediato era ormai cessato, configurando quindi un uso della forza non più riconducibile alla legittima difesa ma a una condotta penalmente rilevante. Una distinzione che, secondo i critici delle iniziative della maggioranza, non può essere cancellata dal dibattito politico senza mettere in discussione l’autonomia della magistratura.

Il caso Roggero riporta così al centro una questione che periodicamente riemerge nel dibattito pubblico italiano: fino a dove può spingersi la difesa di sé stessi e dei propri beni? La normativa sulla legittima difesa, modificata nel 2019, ha ampliato le tutele per chi reagisce a un’aggressione nel proprio domicilio o luogo di lavoro, ma resta fermo il principio della proporzionalità tra offesa e difesa, valutazione che spetta ai giudici caso per caso.

Oltre al profilo giuridico, emerge quello istituzionale. La grazia costituisce un provvedimento individuale previsto dalla Costituzione e attribuito al Presidente della Repubblica, al termine di un procedimento specifico. Proprio questo aspetto ha alimentato il confronto politico, con accuse reciproche tra chi ritiene legittimo promuovere il dibattito e chi, invece, considera improprio anticipare decisioni che appartengono esclusivamente alle prerogative del Capo dello Stato.

Il caso Roggero, dunque, continua a dividere il Paese. Da una parte chi vede nel gioielliere un uomo che ha reagito dopo aver subito una violenta rapina e che oggi paga un prezzo ritenuto eccessivo; dall’altra chi richiama il principio secondo cui lo Stato di diritto impone che anche la reazione alla violenza rispetti i limiti fissati dalla legge.

Una vicenda che, ancora una volta, dimostra come i grandi temi della giustizia – dalla legittima difesa al rapporto tra politica e magistratura – siano destinati a rimanere al centro del confronto pubblico, ben oltre la conclusione di un processo.