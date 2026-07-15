Caso Roggero, quando la sentenza divide il Paese: la distanza tra giustizia e sentimento popolare

La conferma definitiva della condanna di Mario Roggero da parte della Corte di Cassazione chiude uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi anni. Sul piano processuale la vicenda è definita; su quello dell’opinione pubblica, invece, il dibattito è tutt’altro che concluso.

Il gioielliere di Grinzane Cavour, vittima di una violenta rapina nel 2021, è stato condannato perché i giudici hanno ritenuto che i colpi mortali siano stati esplosi quando il pericolo immediato era ormai cessato e i rapinatori erano in fuga. Una decisione fondata sull’applicazione delle norme vigenti e sulla ricostruzione dei fatti operata nei diversi gradi di giudizio.

Eppure, al di fuori delle aule di tribunale, la percezione è spesso molto diversa. Per una parte significativa dei cittadini, Roggero rappresenta prima di tutto un uomo che ha subito una rapina armata nel proprio luogo di lavoro e che ha reagito dopo aver vissuto momenti di estrema paura. Sui social network, nei sondaggi e nelle discussioni pubbliche, non sono mancate manifestazioni di solidarietà e richieste di una maggiore tutela per chi si trova a difendere sé stesso, la propria famiglia o la propria attività.

È proprio in casi come questo che emerge una delle tensioni più profonde delle democrazie moderne: quella tra il diritto e il sentimento popolare. La magistratura ha il compito di applicare la legge ai fatti accertati, indipendentemente dal consenso che una decisione può suscitare. L’opinione pubblica, invece, tende spesso a valutare le vicende anche attraverso criteri morali, emotivi e di immedesimazione.

Questo non significa che uno dei due punti di vista sia necessariamente “giusto” e l’altro “sbagliato”. Significa piuttosto che diritto e percezione sociale possono arrivare a conclusioni differenti. La giustizia deve garantire l’applicazione imparziale della legge; i cittadini, invece, esprimono spesso il proprio giudizio partendo da ciò che ritengono equo o comprensibile in situazioni estreme.

Il caso Roggero riapre quindi una domanda destinata a rimanere al centro del dibattito pubblico: le norme che regolano la legittima difesa rispecchiano ancora il sentire della società? Oppure è proprio nei casi più emotivamente coinvolgenti che il diritto deve mantenere una distanza dalle reazioni istintive per assicurare un’applicazione uniforme della legge?

Domande legittime, sulle quali il confronto continuerà anche dopo la conclusione definitiva del processo. Perché una sentenza può mettere fine a un procedimento giudiziario, ma non necessariamente al dibattito che quella stessa vicenda lascia nella coscienza collettiva.