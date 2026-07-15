Palermo celebra Santa Rosalia: il Carro Trionfale attraversa il cuore della città tra fede, arte e memoria

Palermo ha vissuto una delle sue serate più simboliche e partecipate con il tradizionale appuntamento del Festino di Santa Rosalia, la celebrazione che da oltre quattro secoli rinnova il profondo legame tra la città e la sua patrona.

Protagonista della notte è stato il maestoso Carro Trionfale della Santuzza, che ha percorso il Cassaro trasformando le vie del centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto. Un’opera capace di raccontare, attraverso forme, luci e suggestioni scenografiche, la storia di Rosalia e il legame indissolubile con Palermo: dal ritrovamento delle sue reliquie sul Monte Pellegrino fino al miracolo attribuito alla santa, che nel 1624 avrebbe liberato la città dalla peste.

Giunto alla sua 402esima edizione, il Festino ha confermato ancora una volta la sua capacità di mettere insieme spiritualità, cultura e spettacolo. Il Carro, sospeso tra il rispetto della tradizione e una visione contemporanea, ha portato la figura della Santuzza nel cuore della comunità palermitana, coinvolgendo cittadini e visitatori in un momento collettivo di grande emozione.

La nuova veste dell’opera, ideata con la direzione artistica dell’architetto Mario Cucinella, ha dato una lettura innovativa a uno dei simboli più amati della città, mantenendo vivo il valore storico e devozionale della celebrazione.

Tra musica, installazioni luminose e la partecipazione di migliaia di persone, Palermo ha rinnovato il suo omaggio a Santa Rosalia, in una notte in cui memoria e futuro si sono incontrati lungo le strade del centro.

Numerosi anche i messaggi di apprezzamento arrivati sui social per l’organizzazione dell’evento e per il lavoro dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Lagalla, che ha accompagnato una delle manifestazioni più identitarie del capoluogo siciliano.

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