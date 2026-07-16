Palermo abbraccia Santa Rosalia: quasi 400 mila persone per una festa da record

Palermo ha vissuto dei giorni tra emozioni, fede e spettacolo. Il 15 luglio 2026 la Festa di Santa Rosalia ha trasformato il centro storico della città in un grande palcoscenico a cielo aperto, richiamando una folla straordinaria: quasi 400 mila persone hanno partecipato alle celebrazioni dedicate alla patrona, tra palermitani, visitatori e turisti arrivati da ogni parte del mondo.

Un fiume umano ha attraversato il Cassaro seguendo il tradizionale percorso del carro trionfale, in un appuntamento che ancora una volta ha confermato il legame profondo tra Palermo e la sua “Santuzza”. La città si è ritrovata unita intorno a una delle manifestazioni più identitarie del capoluogo siciliano, capace di mettere insieme devozione religiosa, memoria storica e cultura popolare.

Una città in festa tra tradizione e innovazione

La 402ª edizione del Festino ha raccontato Palermo attraverso immagini, musica, teatro e suggestioni legate alla storia mediterranea della città. Il corteo ha attraversato i luoghi simbolo del centro storico, dal Palazzo Reale fino al Foro Italico, con un progetto artistico ispirato anche alla dimensione arabo-normanna del capoluogo.

Il carro di Santa Rosalia è stato ancora una volta il cuore della manifestazione: un elemento capace di unire la tradizione secolare con un linguaggio contemporaneo, accompagnando il messaggio della patrona attraverso scenografie, performance artistiche e momenti di forte partecipazione collettiva.

Fede, emozione e partecipazione popolare

La presenza massiccia del pubblico ha dato alla festa un’atmosfera particolare. Famiglie, fedeli, giovani e turisti hanno riempito strade e piazze del centro storico, partecipando al passaggio del corteo e al momento conclusivo dei fuochi d’artificio sul lungomare.

Il sindaco Roberto Lagalla ha definito l’edizione 2026 un momento di grande orgoglio per la città, sottolineando come il Festino rappresenti un simbolo di identità, rinascita e apertura verso il futuro.

Un evento che rafforza il richiamo turistico di Palermo

Oltre al valore religioso e culturale, il Festino si conferma anche un importante motore per il turismo. L’arrivo di migliaia di visitatori stranieri ha contribuito ad aumentare l’attenzione internazionale sulla città, valorizzando il patrimonio storico e artistico di Palermo.

La notte di Santa Rosalia si chiude così con un’immagine simbolica: una Palermo affollata, luminosa e partecipata, capace di rinnovare ogni anno il proprio rapporto con la patrona e di trasformare una tradizione secolare in un appuntamento conosciuto oltre i confini della Sicilia.

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