Festa della Mostarda, San Pietro Clarenza celebra l’autunno tra tradizione e spettacolo

L’autunno arriva a San Pietro Clarenza nel segno della tradizione e dello spettacolo. Da venerdì 18 a domenica 20 settembre, Piazza della Vittoria sarà il cuore dei festeggiamenti della Festa della Mostarda, appuntamento che torna ad animare il paese con tre serate dedicate alla musica, all’intrattenimento e alla valorizzazione di una delle tradizioni gastronomiche più legate al territorio siciliano.

Ad accompagnare il pubblico durante il fine settimana sarà un programma pensato per unire momenti di festa e spettacolo, portando in piazza artisti e protagonisti dell’intrattenimento.

Si comincia venerdì 18 settembre con “Piazza Grande”, evento firmato RSC Radio Studio Centrale, che aprirà ufficialmente il weekend della Mostarda con una serata dedicata alla musica e all’animazione.

Sabato 19 settembre sarà invece la volta della comicità. Sul palco saliranno Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia, protagonisti di uno spettacolo che porterà a San Pietro Clarenza il loro consolidato rapporto con il pubblico siciliano, tra ironia, battute e intrattenimento.

A chiudere i festeggiamenti, domenica 20 settembre, sarà il concerto “Papaveri e Papere”, che accompagnerà il pubblico nell’ultima serata della manifestazione.

Tre appuntamenti diversi, dunque, riuniti attorno a una festa che continua a rappresentare un momento di incontro per la comunità e un’occasione per riscoprire una tradizione che, anno dopo anno, torna a segnare l’arrivo della nuova stagione.

La Festa della Mostarda è organizzata dal Comune di San Pietro Clarenza, guidato dal sindaco Vincenzo Santonocito, con il coinvolgimento della vice sindaca e assessora al Turismo e allo Spettacolo Desirèe Daniela Delia.

Sarà Piazza della Vittoria il punto di ritrovo per cittadini e visitatori durante l’intero fine settimana, in un’atmosfera che accompagnerà il passaggio dall’estate all’autunno attraverso sapori, musica e spettacolo.