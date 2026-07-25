San Pietro Clarenza dà il via all’Estate Clarentina: spettacoli, cabaret, cinema e musica per un cartellone che guarda al territorio

Un’estate pensata per far vivere il paese, valorizzare il territorio e restituire alla piazza il suo ruolo di luogo d’incontro e condivisione. Con questo spirito prende il via l’Estate Clarentina 2026, la rassegna promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Santonocito, fortemente voluta dall’assessore allo Spettacolo e vicesindaco Desirée Delia, con il supporto della referente dell’Ufficio Spettacoli, Daniela Cantone.

«Quest’anno abbiamo presentato un programma estivo che rispecchia lo spirito di San Pietro Clarenza. Voglio rendere la piazza il cuore pulsante del paese, coinvolgendo tutti i concittadini, di ogni fascia d’età», ci racconta l’assessore Desirée Delia, spiegando la filosofia che ha ispirato l’intero cartellone.

Ad aprire la rassegna sarà, questa sera, “Ricordando gli anni ’90” di RSC, una serata dedicata alla musica e ai ricordi di un decennio che continua a far ballare intere generazioni. Su richiesta dell’assessorato salirà sul palco anche il DJ clarentino Alex Spagnuolo, a testimonianza della volontà dell’Amministrazione di valorizzare i talenti del territorio.

Il programma proseguirà domenica 26 luglio con lo spettacolo comico “Io, lui e l’altra”, interpretato da Carmelo Caccamo e Cristiano Di Stefano, con la partecipazione del DJ Kikko Di Stefano. Il 7 agosto spazio al concorso di bellezza “La Venere dell’Etna”, mentre il 9 agosto sarà protagonista il cabaret di Andrea Barone.

Non mancheranno gli appuntamenti dedicati al cinema con la rassegna Cinema sotto le stelle, che proporrà la proiezione di “Toy Story 4” il 1° agosto e, il 22 agosto, “C’è ancora domani”, l’acclamato film di Paola Cortellesi, capace di conquistare pubblico e critica, regalando due serate da vivere all’aperto.

Spazio anche alle famiglie con gli spettacoli teatrali dedicati ai più piccoli, in programma l’1, 3, 8 e 10 settembre, a conferma della volontà di costruire una rassegna capace di coinvolgere davvero tutte le generazioni.

A chiudere il cartellone estivo, il 12 settembre, sarà la musica dal vivo dei ROCCABAND, protagonisti di un coinvolgente tributo a Mina e Lucio Battisti, per una serata che si preannuncia ricca di emozioni e grandi successi della musica italiana.

L’Estate Clarentina si presenta così come un cartellone pensato per animare il cuore del paese e rafforzare il senso di comunità attraverso cultura, spettacolo e momenti di aggregazione.

E, come anticipato dall’assessore Desirée Delia, il percorso non si fermerà alla stagione estiva. L’Amministrazione è già al lavoro per una programmazione che proseguirà anche nei mesi autunnali, con nuovi appuntamenti che saranno presentati nelle prossime settimane.

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