Treccani celebra Giuni Russo, l’artista che trasformò “Un’estate al mare” in un mito italiano

Ci sono canzoni che superano il tempo e diventano parte della memoria collettiva di un Paese. Tra queste c’è senza dubbio “Un’estate al mare”, il brano che da oltre quarant’anni accompagna le estati italiane e che ha consegnato alla storia la voce straordinaria di Giuni Russo, artista palermitana dal talento unico e dalla sensibilità fuori dagli schemi.

A rendere omaggio al suo percorso è la Treccani, che attraverso il Dizionario biografico e tematico delle donne in Italia celebra una delle interpreti più originali della musica italiana, ricordando non soltanto il successo di un tormentone senza tempo, ma soprattutto la carriera di un’artista capace di attraversare generi e linguaggi differenti con una costante ricerca espressiva.

Nata a Palermo il 7 settembre 1951 con il nome di Giuseppa Romeo, Giuni Russo manifesta fin da giovanissima una straordinaria predisposizione musicale. Dopo la vittoria al Festival di Castrocaro con A chi di Fausto Leali, ottiene un contratto discografico con la Emi e arriva sul palco del Festival di Sanremo nel 1968, dando inizio a un percorso artistico destinato a distinguersi per eleganza e originalità.

Dotata di una voce inconfondibile, con un’estensione vocale superiore alle cinque ottave, Giuni Russo ha saputo spaziare dal pop alla musica classica, dall’elettronica alla musica etnica fino al jazz, dimostrando una versatilità rara e una continua voglia di sperimentare.

La svolta arriva all’inizio degli anni Ottanta con l’incontro con Franco Battiato, collaborazione fondamentale dalla quale nasce l’album “Energie” nel 1981 e, l’anno successivo, il brano destinato a diventare una delle colonne sonore dell’estate italiana: “Un’estate al mare”.

Apparentemente semplice e immediata, la canzone racchiude invece la raffinatezza della scrittura di Battiato e gli straordinari virtuosismi vocali di Giuni Russo, capaci di trasformare un brano estivo in un’opera riconoscibile e unica. Il celebre richiamo dei gabbiani, le modulazioni della voce e quella melodia entrata nell’immaginario collettivo hanno contribuito a renderla un successo senza tempo, premiato con la vittoria al Festivalbar e con il Disco d’oro.

Ma dietro il grande successo popolare c’era un’artista lontana dalle definizioni, sempre alla ricerca di nuove forme musicali. Gli album successivi, tra cui “Vox”, “Mediterranea”, “Giuni” e “Album”, confermano la sua vocazione alla sperimentazione e la volontà di seguire un percorso libero dalle logiche esclusivamente commerciali.

Nel 1988 torna a collaborare con Battiato con “A casa di Ida Rubinstein”, mentre nel 2003 torna al Festival di Sanremo con “Morirò d’amore”, brano che segna un nuovo incontro con il grande pubblico.

Scomparsa nel 2004 dopo una lunga malattia, Giuni Russo ha lasciato un’eredità artistica ancora oggi intatta. La sua voce continua a riecheggiare ogni estate, trasformando “Un’estate al mare” da semplice successo musicale a vero patrimonio della cultura italiana.

Il riconoscimento della Treccani restituisce così il giusto valore a un’artista che non è stata soltanto la voce di un’estate, ma una delle interpreti più raffinate e coraggiose della musica italiana contemporanea.

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