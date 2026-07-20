Riposto, deturpato murale dedicato a Franco Battiato: poco rispetto per chi ha dato tanto

L’attività di controllo e tutela del patrimonio pubblico portata avanti dalla Polizia Locale di Riposto ha consentito di individuare il presunto responsabile di una serie di episodi di imbrattamento e danneggiamento che negli ultimi giorni hanno interessato diversi beni comunali.

Al centro degli accertamenti un 31enne già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di aver realizzato diverse scritte su muri e strutture pubbliche della città, causando il deturpamento di spazi appartenenti alla collettività. Tra le aree interessate anche quella che ospita il murale dedicato a Franco Battiato, uno dei luoghi simbolo della città.

Le verifiche condotte dagli agenti della Polizia Locale hanno permesso di ricostruire gli episodi e raccogliere gli elementi necessari per procedere nei confronti dell’uomo. L’intervento ha visto anche la collaborazione dei carabinieri della Stazione di Riposto, che hanno supportato le attività investigative.

Al termine degli accertamenti, il 31enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione a cui era sottoposto e per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

Il fatto pone all’attenzione il problema della protezione delle opere artistiche create nella città della nostra Isola, alcune delle quali, come in questo caso, raffigurano personaggi che hanno dato tanto alla cultura e all’ambito artistico.

Il primo cittadino di Riposto, Davide Vasta, ha espresso il proprio ringraziamento agli agenti della Polizia Locale e al comandante Orazio Giovanni Vecchio per il lavoro svolto con professionalità e determinazione, sottolineando la proficua collaborazione con i Carabinieri della Stazione di Riposto.

Il primo cittadino ha evidenziato come chi danneggia il patrimonio pubblico non arrechi un danno esclusivamente a beni materiali, ma manchi di rispetto all’intera comunità. In particolare, ha ribadito il valore simbolico del murale dedicato a Franco Battiato, considerato un elemento identitario della città, assicurando che l’amministrazione continuerà a mantenere alta l’attenzione sulla tutela del decoro urbano e a contrastare ogni comportamento lesivo del patrimonio collettivo.

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