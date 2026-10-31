Weekend in Sicilia, musica e spettacoli tra cori internazionali, jazz e grandi concerti

Dalla musica corale internazionale al jazz, passando per l’opera lirica, il pianoforte e le sonorità rock e metal. Il fine settimana del 31 ottobre e 1° novembre 2026 propone in Sicilia un calendario di appuntamenti musicali che attraversa diverse città dell’isola, con iniziative tra Palermo, Messina, Catania e i centri della sua area metropolitana.

Tra i protagonisti del weekend c’è il Sicily International Choir Festival, che porta nelle chiese della Sicilia orientale cori provenienti da diversi Paesi. A Palermo spazio invece alla grande opera e al pianoforte, mentre Gravina di Catania ospita gli ultimi appuntamenti della rassegna jazzistica.

Sicily International Choir Festival, cori da tutto il mondo

La sesta edizione del Sicily International Choir Festival riunisce cori provenienti da diversi Paesi, con repertori che spaziano dalla musica sacra a quella classica, popolare, tradizionale e gospel.

Sette concerti coinvolgono cinque città della Sicilia orientale: Catania, Taormina, Viagrande, Acireale e Messina. Le esibizioni sono ospitate in alcune delle chiese più suggestive del territorio, trasformando la rassegna in un’occasione di incontro tra culture e tradizioni musicali differenti.

Dopo gli appuntamenti di venerdì 30 ottobre e sabato 31, il festival si conclude domenica 1° novembre alle 19.30, nella Basilica Cattedrale di Messina, con il concerto finale che riunisce le formazioni partecipanti. L’ingresso agli appuntamenti è gratuito.

Gravina in Jazz, sul palco Beatrice Arrigoni e Terrestre

Ultimo appuntamento anche per la dodicesima edizione di Gravina in Jazz, la rassegna organizzata dall’associazione culturale Musikante nell’ambito del progetto Musikante Jazz Festival.

Dopo il concerto del Giovanni Mazzarino Triodi di ieri questa sera alle 21 la Sala delle Arti «Emilio Greco» di Gravina di Catania ospita Beatrice Arrigoni e il progetto Terrestre.

La manifestazione valorizza la scena jazzistica nazionale e offre spazio anche a nuove generazioni e giovani talenti. Per il concerto è previsto un biglietto di 15 euro.

Opera e musica classica: Giuseppe Andaloro a Palermo

La musica classica torna protagonista anche domenica 1° novembre a Palermo. Alle 17.15 il Politeama Garibaldi accoglie il pianista Giuseppe Andaloro, chiamato a inaugurare la stagione pomeridiana 2026/2027 dell’Associazione Siciliana Amici della Musica.

Il concerto propone pagine di Bach, Beethoven, Mozart e Kapustin, ma uno dei momenti più attesi è la prima esecuzione assoluta del Tema e Variazioni di Eliodoro Sollima, nella versione del 1951, in occasione del centenario della nascita del compositore siciliano.