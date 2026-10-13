Mascali d’Autunno, dal 16 al 18 ottobre libri, jazz e sapori siciliani

Tre giorni tra presentazioni letterarie, musica dal vivo, degustazioni e intrattenimento per famiglie. Da venerdì 16 a domenica 18 ottobre 2026, piazza Dante a Mascali ospiterà il secondo weekend letterario di “Mascali d’Autunno – La Contea dei Libri”, manifestazione dedicata alla cultura e alle tradizioni del territorio.

Il programma alternerà ogni giorno un appuntamento con i libri, previsto alle 17.30, e una serata di musica jazz e degustazioni a partire dalle 19. Non mancheranno mercatini, prodotti tipici, artigianato siciliano e iniziative rivolte ai bambini.

Venerdì 16 ottobre: politica e jazz

Il primo appuntamento letterario sarà dedicato al volume La politica al tempo del declino dei partiti, con l’onorevole Salvo Andò. A dialogare con lui saranno Alberto Cardillo e Rosario Sorace.

Dalle 19 spazio alla musica con Manuela Ciuca e Marco Genovese, protagonisti della serata “Jazz & Assaggi”, che unirà esibizioni dal vivo e degustazioni.

Sabato 17 ottobre: il racconto di una Sicilia tra mito e territorio

La seconda giornata vedrà al centro La bambina di nome Etna, con Marinella Fiume. L’incontro sarà accompagnato dalle letture di Miranda Grasso e dal dialogo con Rosario Sorace.

La serata proseguirà dalle 19 con il Cristiano Giardini Trio, che animerà l’appuntamento musicale tra jazz e sapori siciliani.

Domenica 18 ottobre: spazio a “Frammenti per la Sicilia”

L’ultimo giorno della manifestazione sarà dedicato al libro Frammenti per la Sicilia, di Franco Garufi. L’autore dialogherà con Alberto Cardillo e Rosario Sorace.

A chiudere il programma musicale sarà, dalle 19, l’Amato Jazz Trio, per l’ultima serata di “Jazz & Assaggi”.

Sapori, artigianato e attività per le famiglie

Durante il weekend, la manifestazione proporrà anche degustazioni, mercatini, specialità gastronomiche, prodotti tipici e creazioni dell’artigianato siciliano. In programma inoltre la presenza di ospiti e personaggi delle più celebri fiabe Disney, con foto e racconti pensati per i bambini e per gli appassionati.

Tra i partner enogastronomici figurano La Contea Food & Wine Experience e La Gelsomina.

L’iniziativa è promossa con il coinvolgimento del Comune di Mascali, dell’associazione La Contea della Cultura e della Regione Siciliana, attraverso l’Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana.

L’appuntamento è dunque in piazza Dante a Mascali dal 16 al 18 ottobre: presentazioni letterarie alle 17.30 e musica con degustazioni dalle 19. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito mascalieventi.it.