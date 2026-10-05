Ciccio Ingrassia, oggi Palermo ricorda il suo grande artista

Il 5 ottobre 1922 nasceva a Palermo uno degli interpreti più amati e popolari del cinema italiano. Oggi, nel giorno del suo compleanno, il ricordo di Ciccio Ingrassia torna vivo tra le strade della sua città.

Ci sono artisti che appartengono alla storia dello spettacolo e altri che, con il tempo, diventano parte della memoria collettiva di una città. Ciccio Ingrassia appartiene a entrambe le categorie.

Il 5 ottobre 1922, a Palermo, nasceva Francesco Ingrassia, destinato a diventare uno dei volti più riconoscibili e amati del cinema e della comicità italiana. Una carriera costruita con talento, ironia e una straordinaria capacità di raccontare, anche attraverso la comicità, vizi, debolezze e contraddizioni dell’Italia del Novecento.

Ingrassia raggiunse una popolarità straordinaria soprattutto grazie al sodalizio artistico con Franco Franchi. La coppia Franco e Ciccio divenne un fenomeno popolare senza precedenti, capace di conquistare il pubblico con centinaia di pellicole, gag, battute e personaggi rimasti impressi nell’immaginario degli italiani.

Ma ridurre Ciccio Ingrassia alla sola comicità sarebbe ingeneroso. Nel corso della sua carriera seppe infatti mostrare anche una notevole sensibilità interpretativa, affrontando ruoli lontani dalla maschera comica che lo aveva reso celebre.

Tra le sue interpretazioni più significative c’è quella ne “I due maghi del pallone“, ma soprattutto il cinema d’autore seppe valorizzarne le qualità drammatiche. Indimenticabile è la sua partecipazione a “Amarcord” di Federico Fellini, esperienza che contribuì a confermare la sua versatilità come attore.

E poi c’è Palermo. La città rimase una presenza fondamentale nella sua identità artistica e umana. Ingrassia, insieme a Franco Franchi, rappresentò quella Palermo popolare capace di trasformare le difficoltà quotidiane in ironia, il dolore in una battuta e la vita di strada in uno spettacolo.

Oggi Ciccio Ingrassia avrebbe compiuto 104 anni. Morì a Roma il 28 aprile 2003, ma la sua voce, il suo volto e soprattutto quella sua inconfondibile comicità continuano a vivere attraverso i film e nella memoria di generazioni di spettatori.

A distanza di oltre vent’anni dalla sua scomparsa, il suo nome continua dunque a evocare qualcosa che va oltre il cinema: una stagione irripetibile della cultura popolare italiana e il talento di un palermitano che riuscì a portare la propria città sul grande schermo.

Il compleanno di Ciccio Ingrassia diventa così anche un’occasione per ricordare un figlio di Palermo che ha fatto ridere l’Italia intera, lasciando un’eredità artistica che il tempo non ha cancellato.

Buon compleanno, Ciccio.