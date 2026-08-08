Etna, l’eruzione si attenua: riaperto lo spazio aereo di Catania, Fontanarossa torna operativo

La situazione torna gradualmente alla normalità nei cieli della Sicilia orientale dopo le nuove fasi di attività dell’Etna che nelle ultime ore hanno provocato limitazioni e disagi al traffico aereo.

L’aeroporto di Catania-Fontanarossa è tornato operativo dopo la riapertura dello spazio aereo precedentemente interessato dalle restrizioni legate alla presenza di cenere vulcanica. Il calo dell’attività eruttiva e la conseguente riduzione della nube in quota hanno permesso di ripristinare progressivamente i collegamenti.

L’Etna torna a influenzare il traffico aereo

La nuova fase eruttiva del vulcano aveva determinato una situazione particolarmente delicata per lo scalo etneo. L’attività proveniente dall’area sommitale dell’Etna aveva prodotto emissioni di cenere nell’atmosfera, con la nube vulcanica che interessava una parte delle rotte utilizzate dagli aeromobili in avvicinamento a Catania.

Per ragioni di sicurezza era stato quindi necessario limitare l’utilizzo di una porzione dello spazio aereo, con conseguenze soprattutto sui voli in arrivo.

Nella mattinata di sabato 8 agosto la situazione era ancora caratterizzata da restrizioni operative, tanto che la società di gestione dello scalo aveva invitato i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di raggiungere l’aeroporto.

La presenza di cenere vulcanica rappresenta infatti un elemento di particolare attenzione per la sicurezza della navigazione aerea, soprattutto nelle fasi di decollo e atterraggio.

La nube di cenere si riduce

Con il progressivo indebolimento dell’attività vulcanica, le condizioni dello spazio aereo sono però migliorate.

L’INGV ha registrato un’evoluzione favorevole dell’attività del vulcano, consentendo il progressivo ritorno alla normalità. La riduzione della cenere in quota ha permesso di cancellare le restrizioni precedentemente adottate e di riaprire lo spazio aereo dello scalo etneo.

La riapertura non significa tuttavia che gli effetti sulla programmazione dei voli siano immediatamente azzerati. Dopo una fase di limitazioni, infatti, possono rimanere ritardi, variazioni operative o conseguenze sulla rotazione degli aeromobili.

Fontanarossa torna operativo

Con la riapertura dello spazio aereo, l’aeroporto di Catania-Fontanarossa ha potuto riprendere le normali attività di volo, sia per gli arrivi sia per le partenze.

Lo scalo etneo torna così a rappresentare il principale punto di riferimento per i collegamenti aerei della Sicilia orientale, dopo una nuova giornata condizionata dall’attività del vulcano.

La società di gestione continua comunque a raccomandare ai viaggiatori di controllare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto. Una precauzione particolarmente importante dopo le variazioni che hanno interessato la programmazione nelle ore precedenti.

I disagi per i passeggeri

La nuova emergenza ha avuto ripercussioni sui viaggiatori che avevano programmato arrivi o partenze da Catania.

Durante la fase di limitazione dello spazio aereo, alcuni voli in arrivo sono stati sospesi o sottoposti a variazioni operative, mentre la situazione veniva monitorata in relazione all’evoluzione della nube vulcanica.

In queste circostanze, il ripristino dello spazio aereo rappresenta soltanto il primo passaggio verso la completa normalizzazione: gli effetti degli stop precedenti possono infatti protrarsi anche nelle ore successive.

Per questo motivo il consiglio rivolto ai passeggeri rimane quello di non fare affidamento esclusivamente sull’orario originariamente previsto, ma di verificare l’effettiva operatività del proprio collegamento attraverso i canali della compagnia aerea.

Un rapporto sempre delicato tra Etna e aviazione

Quello tra l’Etna e l’aeroporto di Catania è un rapporto inevitabilmente condizionato dalla natura vulcanica del territorio.

Lo scalo si trova infatti in una delle aree più dinamiche d’Europa dal punto di vista vulcanico e l’attività dell’Etna può modificare rapidamente le condizioni dello spazio aereo.

La cenere vulcanica rappresenta uno degli elementi maggiormente monitorati dalle autorità competenti perché può compromettere le condizioni necessarie per operare in sicurezza.

Le decisioni relative alla chiusura o alla riapertura dei settori dello spazio aereo vengono quindi assunte sulla base dell’evoluzione dell’attività eruttiva, della posizione e della dispersione della nube e delle condizioni meteorologiche.

La situazione resta sotto osservazione

La riapertura di Fontanarossa segna dunque un ritorno alla normalità dopo le limitazioni provocate dall’ultima fase eruttiva, ma l’Etna continua a essere monitorato.

Il vulcano resta un elemento imprevedibile e la situazione può cambiare rapidamente in presenza di nuove emissioni di cenere o di una ripresa dell’attività.

Per i passeggeri in partenza o in arrivo a Catania, la raccomandazione rimane quindi semplice: verificare sempre lo stato del proprio volo prima di raggiungere l’aeroporto e seguire gli aggiornamenti ufficiali della compagnia aerea e dello scalo.

L’Etna, ancora una volta, ricorda quanto la sua attività possa influenzare non soltanto il paesaggio e la vita dei comuni alle sue pendici, ma anche uno dei principali nodi di collegamento della Sicilia con il resto d’Italia e del mondo.

jacktoto