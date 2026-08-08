Aeroporto di Catania, voli in arrivo sospesi per la cenere dell’Etna: scalo operativo fino a cessate esigenze

L’attività eruttiva dell’Etna torna a condizionare il traffico aereo sullo scalo etneo. La presenza di cenere vulcanica in atmosfera ha portato la SAC, società che gestisce l’aeroporto di Catania, a disporre nuovamente la chiusura dello spazio aereo interessato dalla nube vulcanica.
La restrizione riguarda in particolare la nuvola aerea a Sud-Ovest, identificata come settore C1, dove le condizioni determinate dall’attività del vulcano hanno reso necessario adottare nuove limitazioni alla circolazione degli aeromobili.
Aeroporto di Catania, sospesi i voli in arrivo
In una prima fase, la sospensione ha riguardato i voli in arrivo all’aeroporto di Catania fino alle ore 12.
Le partenze degli aeromobili già presenti nello scalo risultano invece regolarmente operative, secondo quanto comunicato dalla SAC.
La situazione rimane tuttavia legata all’evoluzione delle condizioni atmosferiche e alla presenza della cenere vulcanica nello spazio aereo interessato.
Restrizioni prorogate per la stabilità dei venti
Gli ultimi aggiornamenti comunicati dalla società di gestione dello scalo indicano un prolungamento della chiusura del settore C1.
A determinare il mantenimento delle restrizioni è, in particolare, la stabilità dei venti, che continua a influenzare la presenza e la distribuzione della nube di cenere vulcanica.
Per questo motivo, le limitazioni al traffico aereo in arrivo e in partenza dall’aeroporto di Catania proseguiranno fino a cessate esigenze.
L’evoluzione della situazione potrebbe quindi comportare ulteriori modifiche all’operatività dello scalo nelle prossime ore.
L’invito ai passeggeri: verificare il proprio volo
Alla luce delle possibili variazioni operative, la SAC invita i passeggeri a controllare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto.
La raccomandazione è particolarmente importante per chi deve partire o arrivare a Catania nelle ore interessate dalle restrizioni, considerata la possibilità di ulteriori aggiornamenti legati all’attività dell’Etna e alle condizioni dello spazio aereo.
La situazione resta dunque in evoluzione e lo scalo etneo continuerà ad aggiornare le informazioni sull’operatività dei voli.