Etna e aeroporto di Catania, quando la cenere del vulcano ferma i voli: il delicato equilibrio tra natura e traffico aereo

L’Etna torna a ricordare quanto la sua presenza sia indissolubilmente legata alla vita della Sicilia orientale. Un legame che non riguarda soltanto il paesaggio, il turismo o l’identità del territorio, ma anche uno dei principali snodi di collegamento dell’isola: l’aeroporto di Catania-Fontanarossa.

Quando il vulcano entra in una fase eruttiva e la cenere viene trasportata dai venti verso lo spazio aereo dello scalo, la gestione del traffico deve necessariamente fare i conti con esigenze di sicurezza che possono tradursi in limitazioni, sospensioni degli arrivi e, nei casi più complessi, nel blocco delle partenze.

La cenere vulcanica e il rischio per gli aerei

È proprio la presenza della cenere in atmosfera a rappresentare uno dei principali problemi per il traffico aereo. Le particelle vulcaniche, infatti, non sono assimilabili a una semplice nube meteorologica e possono creare condizioni incompatibili con il normale svolgimento delle operazioni di volo.

Nel corso dell’attività eruttiva registrata all’inizio di luglio, la nube di cenere dell’Etna ha interessato lo spazio aereo a sud del vulcano, portando la società di gestione dell’aeroporto, SAC, a disporre la chiusura del settore interessato e la conseguente sospensione degli arrivi. In una prima fase sono state invece mantenute le partenze degli aeromobili già presenti nello scalo.

La situazione è poi diventata più complessa con lo spostamento della nube determinato dalla rotazione dei venti. SAC ha disposto ulteriori limitazioni, arrivando a interrompere anche le attività di volo serali e notturne in arrivo.

Catania, un aeroporto abituato a convivere con l’Etna

Per Catania non si tratta di un rapporto nuovo. Fontanarossa è uno degli aeroporti più importanti d’Italia e rappresenta un’infrastruttura strategica per la Sicilia orientale, ma la sua posizione ai piedi dell’Etna rende inevitabile il confronto con l’attività del vulcano.

Nel corso delle eruzioni più significative, la cenere può invadere le aree interessate dalle operazioni aeroportuali e rendere necessarie restrizioni temporanee. Proprio per questo, nel tempo sono stati sviluppati sistemi di monitoraggio dedicati alla rilevazione delle nubi vulcaniche e alla gestione del rischio.

Il principio resta uno soltanto: quando le condizioni non garantiscono adeguati margini di sicurezza, il traffico aereo viene ridotto o sospeso.

Dai primi disagi alla chiusura dello scalo

Durante l’intensa fase eruttiva tra il 5 e il 6 luglio, la situazione ha provocato conseguenze particolarmente pesanti per i passeggeri.

La sospensione degli arrivi si è progressivamente accompagnata al blocco delle partenze, mentre numerosi voli sono stati dirottati verso altri aeroporti siciliani. In particolare, Palermo, Trapani e Comiso sono stati coinvolti nella gestione dei passeggeri destinati originariamente a Catania.

Il quadro ha interessato migliaia di viaggiatori e ha richiesto un’organizzazione straordinaria da parte degli scali e degli operatori del trasporto. Secondo quanto riportato nei giorni successivi, oltre 180 voli tra cancellazioni e dirottamenti sono stati interessati dall’emergenza.

Un problema che va oltre Catania

Le ripercussioni di un’eruzione sull’aeroporto non si fermano naturalmente ai passeggeri che devono atterrare o partire da Fontanarossa.

Quando uno scalo importante riduce la propria capacità operativa, l’effetto si trasferisce rapidamente sull’intero sistema aeroportuale regionale. Gli aeroporti alternativi devono accogliere voli aggiuntivi, mentre i passeggeri devono essere trasferiti verso le destinazioni originarie attraverso collegamenti terrestri.

È quanto avvenuto durante l’emergenza di luglio, quando la Regione Siciliana ha predisposto servizi per collegare i passeggeri arrivati negli altri aeroporti con Catania e con la Sicilia orientale.

Il paradosso dell’Etna: una risorsa e una sfida

Il rapporto tra Etna e aeroporto di Catania racconta, in qualche modo, il particolare equilibrio sul quale vive il territorio.

Il vulcano è uno dei principali simboli della Sicilia e una straordinaria attrazione turistica e naturalistica. La sua attività, però, può contemporaneamente mettere alla prova infrastrutture essenziali per l’economia regionale.

È un paradosso soltanto apparente: vivere accanto a un vulcano attivo significa necessariamente imparare a convivere con fenomeni naturali che non possono essere eliminati, ma soltanto monitorati e gestiti.

E proprio l’aeroporto rappresenta uno degli esempi più evidenti di questa convivenza.

La tecnologia al servizio della sicurezza

La gestione delle nubi di cenere richiede un sistema articolato di osservazione e comunicazione che coinvolge autorità aeronautiche, vulcanologi, società di gestione aeroportuale e Protezione civile.

Il monitoraggio dell’attività dell’Etna permette di valutare l’evoluzione delle emissioni e la direzione delle nubi, mentre le informazioni vengono utilizzate per determinare eventuali restrizioni allo spazio aereo.

Non esiste quindi una semplice relazione automatica tra eruzione e chiusura dell’aeroporto. Ogni situazione viene valutata sulla base dell’attività vulcanica, della quantità e della posizione della cenere, dei venti e delle condizioni operative dello scalo.

jacktoto