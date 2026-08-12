Etna, nuova emergenza cenere: stop ai voli a Catania e Comiso

L’attività eruttiva dell’Etna torna a condizionare il traffico aereo nella Sicilia orientale. La presenza di cenere vulcanica e la situazione dei venti hanno portato all’adozione di nuove limitazioni operative negli aeroporti di Catania e Comiso, con la sospensione temporanea degli arrivi e delle partenze. Le informazioni diffuse oggi confermano uno stop a Fontanarossa fino alle ore 18.00 e una sospensione delle operazioni a Comiso fino alle 10, in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Catania, chiuso il settore B3 dello spazio aereo

A Catania, a causa dell’attività eruttiva del vulcano e in considerazione della direzione dei venti, è stata disposta la chiusura del settore di spazio aereo B3.

La conseguenza immediata è la sospensione degli arrivi e delle partenze fino alle ore 18.00. La situazione resta quindi legata all’evoluzione dell’attività dell’Etna e alle condizioni della nube di cenere, elementi che possono incidere sulla sicurezza e sulla gestione del traffico aereo.

Non si tratta del primo provvedimento di questi giorni. L’attività eruttiva dell’Etna sta infatti provocando da giorni ripercussioni sull’operatività dello scalo di Fontanarossa, con sospensioni, cancellazioni e possibili dirottamenti che hanno interessato diversi collegamenti.

Stop anche a Comiso

La cenere vulcanica ha imposto limitazioni anche all’Aeroporto di Comiso.

Le operazioni da e per lo scalo ragusano sono state sospese fino alle ore 10.00. La decisione è direttamente collegata alla presenza di cenere vulcanica nell’area interessata e, come comunicato dallo scalo, sono previsti ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione della situazione.

La sospensione di Comiso assume particolare rilievo anche perché lo scalo ragusano è stato in altre occasioni utilizzato per gestire parte del traffico interessato dalle difficoltà operative di Catania.