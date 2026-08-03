Dopo il successo di “SicuLatina”, Eman riparte da “Scrusciu”: presentato in anteprima il nuovo singolo

Un suono capace di evocare la Sicilia ancora prima delle parole. È da “Scrusciu” che riparte il percorso artistico di Eman, nome d’arte di Emanuele Pavano, che lo scorso 2 agosto, sul palco del Premio Radio Televisivo Siciliano (PRT) 2026 di Pedara, ha scelto di regalare al pubblico la prima, attesissima anteprima del nuovo singolo. Il brano, in uscita il 9 ottobre 2026, rappresenta il primo tassello di “Amuranza”, il nuovo EP che raccoglierà canzoni dedicate alla Sicilia, raccontata attraverso immagini evocative, emozioni autentiche e sonorità capaci di intrecciare la tradizione dell’Isola con contaminazioni multiculturali.

Se SicuLatina aveva costruito un ponte ideale tra la Sicilia e l’America Latina, “Amuranza” promette di proseguire quel percorso artistico mantenendone l’identità stilistica, ma arricchendola di nuove sfumature musicali e di un linguaggio ancora più intenso. Un progetto sul quale l’artista mantiene ancora il massimo riserbo, senza svelare il numero delle tracce che comporranno l’EP, lasciando che sia proprio “Scrusciu” ad anticiparne l’anima.

L’annuncio del nuovo lavoro arriva al termine di un periodo particolarmente significativo per EMAN. Nell’arco di poco più di un anno, il suo primo EP, “SicuLatina”, ha raccolto importanti riconoscimenti, confermando il valore di un progetto capace di unire il dialetto siciliano ai ritmi della rumba, della samba, della bossa nova e del latin jazz. Un esperimento musicale che ha dimostrato come la tradizione possa dialogare con culture lontane senza perdere la propria identità.

Il primo importante traguardo è arrivato il 22 giugno 2025, quando Eman è stato premiato come “Best Singer and Composer” alla settima edizione di Amicorti – Festival Internazionale del Cinema Indipendente d’Autore, svoltosi a Roccaraso. Poco più di un mese dopo è arrivato anche il Premio Eccellenza Siciliana nell’ambito del Premio Radio Televisivo della Regione Siciliana, seguito, nel novembre dello stesso anno, dal Premio alla Carriera conferito dal Belpasso Film Festival, riconoscimento al percorso artistico e alla capacità di raccontare la Sicilia attraverso un linguaggio musicale originale.

Il 2026 ha consolidato ulteriormente questo cammino. A maggio, nella prestigiosa cornice di Palazzo Nicolaci a Noto, durante l’evento Donna, Moda, Arte, il Comune ha conferito all’artista la targa di Eccellenza Musicale Siciliana, mentre il 19 luglio è arrivato anche il Gazebo d’Oro – Premio Città di Caltagirone, suggellando un’annata ricca di soddisfazioni.

Cinque riconoscimenti in poco più di dodici mesi raccontano un percorso artistico in continua crescita, ma non modificano l’approccio dell’artista verso il proprio lavoro. Alla domanda su quale premio lo abbia emozionato maggiormente, EMAN risponde con la semplicità che da sempre caratterizza il suo percorso: «Ogni premio è diverso e non potrei esprimermi in tal senso, perché farei un torto a tutti gli altri.»

Parole che raccontano il valore attribuito a ogni tappa di un cammino costruito con costanza, ricerca musicale e un forte legame con le proprie radici.

Con brani come “L’Amuri è Assenza”, “Gira, Vota e Furria”, “Sicula Samba” e “Disìu”, SicuLatina ha dimostrato che la lingua siciliana può dialogare con ritmi internazionali senza perdere autenticità. Oggi quel viaggio continua con “Amuranza”, un nuovo progetto destinato ad approfondire il rapporto tra musica, identità e territorio.

L’anteprima di “Scrusciu” rappresenta così non solo l’inizio di un nuovo capitolo discografico, ma anche la naturale evoluzione di un percorso artistico che continua a raccontare la Sicilia con uno sguardo contemporaneo, aperto alle contaminazioni e capace di trasformare le proprie radici in un linguaggio universale.

jacktoto

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