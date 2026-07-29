Noto accende l’estate 2026: musica, cultura ed enogastronomia in un cartellone ricco di grandi eventi

L’estate netina entra nel vivo con un calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori tra musica, spettacolo, cultura ed eccellenze del territorio. Un programma capace di valorizzare il centro storico, le contrade e il Lido di Noto, confermando ancora una volta la città barocca come uno dei principali punti di riferimento dell’estate siciliana.

Tra gli eventi più attesi spiccano i grandi concerti che animeranno il mese di agosto. Il 6 agosto Piazza Municipio ospiterà LDA e AKA 7even, protagonisti di una serata a ingresso gratuito dedicata al pubblico più giovane. Il 10 agosto sarà la volta di Raf, mentre il 16 agosto salirà sul palco Mario Biondi, due artisti che hanno segnato la musica italiana con repertori capaci di attraversare generazioni. A chiudere il cartellone musicale, il 31 agosto, sarà Michele Zarrillo, protagonista del tradizionale concerto del Lunedì di San Corrado al Lido di Noto.

Accanto alla musica leggera, trova spazio anche la grande musica d’autore con la 51ª edizione del Festival Internazionale Notomusica. Sabato 1° agosto, nel suggestivo Cortile del Collegio dei Gesuiti, il violinista Giuseppe Gibboni, vincitore del Premio Paganini 2021, e la chitarrista Carlotta Dalia accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale intitolato “Dal Barocco al Folklore Spagnolo”, tra le opere di Paganini, Tartini, Tárrega, Turina e Piazzolla.

La stessa serata offrirà anche un’esperienza dedicata agli amanti del vino e delle tradizioni siciliane. La Cantina Marilina aprirà infatti le porte della propria tenuta per “Pioggia di Stelle”, evento che celebra l’inizio della vendemmia del Moscato di Noto Passito. Degustazioni, percorsi enogastronomici, musica dal vivo e uno spettacolo piromusicale accompagneranno il pubblico in una serata immersa nella campagna della Val di Noto, tra sapori autentici e il fascino del cielo d’agosto.

L’Estate Netina 2026 si conferma così un cartellone capace di coniugare intrattenimento, cultura e valorizzazione del territorio. Dai grandi concerti agli appuntamenti dedicati alla musica classica, passando per le esperienze enogastronomiche, Noto continua a proporsi come una delle mete più vivaci e attrattive della stagione estiva, offrendo un programma pensato per coinvolgere pubblici di ogni età e regalare serate all’insegna della bellezza e della condivisione.

jacktoto