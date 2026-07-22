Noto, Michele Zarrillo protagonista del Concerto del Lunedì di San Corrado a Lido

Il cantautore romano sarà sul palco del litorale netino il 31 agosto. La serata unirà grande musica, tradizione e lo spettacolo dei fuochi d’artificio sul mare.

Sarà Michele Zarrillo il grande protagonista del tradizionale Concerto del Lunedì di San Corrado, uno degli appuntamenti più attesi dei festeggiamenti dedicati al patrono di Noto. L’artista romano salirà sul palco di Lido di Noto lunedì 31 agosto, per una serata a ingresso gratuito che accompagnerà cittadini e visitatori verso il gran finale dello spettacolo pirotecnico sul mare.

Un appuntamento che, anno dopo anno, è diventato un simbolo dell’estate netina, capace di unire il valore della tradizione religiosa con il linguaggio universale della musica e dello spettacolo.

Michele Zarrillo porta a Noto i grandi successi della sua carriera

Con una carriera lunga oltre quarant’anni, Michele Zarrillo è uno dei protagonisti più apprezzati della musica italiana d’autore. Sul palco di Lido di Noto il pubblico potrà rivivere le emozioni dei suoi brani più celebri, da “Cinque giorni” a “Una rosa blu”, passando per “L’elefante e la farfalla” e altri successi che hanno accompagnato intere generazioni.

Cantautore, musicista e interprete raffinato, Zarrillo ha costruito il proprio percorso artistico tra pop e musica d’autore, conquistando negli anni un pubblico trasversale grazie a melodie capaci di raccontare sentimenti, storie e momenti di vita quotidiana.

Il Lunedì di San Corrado tra fede, spettacolo e turismo

Il concerto rappresenta uno dei momenti centrali delle celebrazioni dedicate a San Corrado, patrono di Noto, richiamando ogni anno migliaia di persone sul litorale della città barocca. L’evento è anche un’occasione di promozione del territorio, inserendosi nel calendario estivo di appuntamenti che valorizzano cultura, musica e tradizioni locali.

A chiudere la serata sarà il tradizionale spettacolo pirotecnico sul mare, uno dei momenti più suggestivi dell’estate netina, con i fuochi d’artificio che illumineranno la costa di Lido di Noto allo scoccare della mezzanotte.

Una notte pensata per celebrare la città, la sua identità e il legame profondo tra Noto, la sua comunità e le sue tradizioni. Sul palco, la voce di Michele Zarrillo accompagnerà il pubblico in un viaggio tra ricordi ed emozioni, trasformando il Concerto del Lunedì di San Corrado in uno degli appuntamenti più attesi dell’estate siciliana.