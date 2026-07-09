Lido di Noto, la spiaggia simbolo del Sudest siciliano tra storia, turismo e natura

Tra le località balneari più amate della Sicilia orientale, il Lido di Noto rappresenta una delle mete più suggestive per chi vuole unire mare, paesaggio e cultura. A pochi chilometri dalla città barocca patrimonio UNESCO, questa frazione costiera non è soltanto una destinazione estiva, ma racconta anche una storia fatta di trasformazioni urbanistiche, primi progetti turistici e cambiamenti sociali che hanno accompagnato il territorio nel corso del Novecento.

Dalle origini legate alla necessità di creare uno sbocco sul mare fino alla crescita del turismo negli anni del boom economico, il Lido di Noto è diventato uno dei punti di riferimento della costa siracusana. A raccontarne l’evoluzione è lo storico Giuseppe Iuvara, che ripercorre le tappe principali della nascita e dello sviluppo di questa località.

Le origini del Lido di Noto negli anni Trenta

La nascita del Lido di Noto è legata al periodo tra le due guerre mondiali, quando l’amministrazione cittadina iniziò a progettare un collegamento più diretto tra la città e il mare. Prima di allora, infatti, le attività balneari si concentravano soprattutto in altre zone della costa.

«Questo lido nasce intorno al periodo fascista, intorno agli anni ’30, e alcune cose sono state inaugurate nel 1934 perché la città doveva avere uno sbocco a mare».

Un passaggio storico che segnò una vera trasformazione per Noto, chiamata a dotarsi di una propria area costiera destinata non solo alla balneazione, ma anche a una nuova idea di sviluppo turistico.

«Cala Bernardo era stato a suo tempo abbandonato perché i primi stabilimenti balneari sono nati lì ai primi del Novecento e in quel periodo c’era solo il Molo Ferdinandeo».

La scelta ricadde quindi sull’area che oggi conosciamo come Lido di Noto, destinata a diventare nel tempo il principale punto di riferimento sul mare della città.

Il Piano Regolatore e i primi progetti turistici

Gli anni Trenta rappresentarono una fase di grande progettazione urbanistica. Secondo Iuvara, il Piano Regolatore dell’ingegnere La Grassa conteneva idee ambiziose per lo sviluppo della zona costiera.

«Nel 1934 con il Piano Regolatore dell’ingegnere La Grassa c’erano delle cose incredibili».

Tra gli interventi più importanti ci fu la realizzazione della Colonia Bartolini, una struttura nata con finalità sociali e ricreative che ancora oggi rappresenta un elemento storico del territorio.

«La Colonia Bartolini fu completata negli anni ’30 e la prima idea turistica fu quella della costruzione dell’antico Hotel Eloro, che non era quello di oggi».

L’idea di creare strutture ricettive sulla costa anticipava una vocazione turistica che sarebbe esplosa definitivamente nei decenni successivi.

Il boom degli anni Sessanta e la crescita del turismo

Con il boom economico italiano, il Lido di Noto conobbe una nuova fase di espansione. Le famiglie iniziarono a frequentare sempre più stabilmente la zona, trasformandola in una delle mete estive più popolari della provincia di Siracusa.

«Negli anni ’60 con il boom edilizio la zona fu sempre più frequentata, con il Lunedì di San Corrado successivo alla domenica della Festa di San Corrado».

La crescita della presenza turistica portò però anche conseguenze sul territorio. L’espansione edilizia, se da una parte favorì lo sviluppo della località, dall’altra modificò profondamente il paesaggio costiero.

«Si è eccessivamente edificato e ci sono case fra il letto e la foce del torrente Gioi».

Una riflessione che richiama il tema della gestione sostenibile delle aree costiere, oggi centrale per molte località turistiche siciliane.

Un lido che continua a trasformarsi

Negli ultimi anni il Lido di Noto ha vissuto nuovi interventi di riqualificazione urbana con l’obiettivo di valorizzare gli spazi pubblici e migliorare l’esperienza dei visitatori.

«Le spiagge sono molto frequentate, è stata inaugurata la settimana scorsa una piazza vicino all’ex colonia, nella parte centrale si sta facendo un’altra piazza e dove c’era l’antico Hotel Eloro ora c’è una piazza con un anfiteatro come Belvedere».

Nuovi luoghi di aggregazione che puntano a rendere la zona non soltanto una destinazione balneare, ma anche uno spazio dedicato a eventi, cultura e socialità.

«C’è anche un gruppo che sta realizzando attività ludiche e culturali in questo anfiteatro».

Un percorso che mira a prolungare la vita della località oltre la stagione estiva, valorizzando il rapporto tra residenti, visitatori e territorio.

La biodiversità del Lido di Noto tra Posidonia e tartarughe marine

Dal punto di vista naturalistico, il Lido di Noto conserva alcuni elementi di grande valore ambientale. Pur essendo una zona fortemente antropizzata, la presenza di habitat marini e specie protette rappresenta un patrimonio da tutelare.

«In termini di biodiversità non ce n’è tanto se si escludono la Posidonia e la nidificazione della tartaruga Caretta Caretta, alla quale ha contribuito i gestori dei lidi».

La presenza della Caretta Caretta, la tartaruga marina simbolo del Mediterraneo, è diventata negli ultimi anni uno degli aspetti più importanti della tutela ambientale della costa. Il coinvolgimento degli operatori balneari ha permesso di aumentare l’attenzione verso la protezione dei nidi e verso una maggiore consapevolezza dei visitatori.

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