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Frecce Tricolori a Noto: il Noto Air Show 2026 consacra la città tra gli eventi turistici più importanti della Sicilia

di Giuliano Spina

29 Giugno 2026

Il gran finale delle Frecce Tricolori sul cielo di Noto

Si è conclusa nel migliore dei modi la parata delle Frecce Tricolori a Noto. Dopo il concerto dell’Aeronautica Militare ieri il grande evento con l’esibizione definitiva delle Frecce Tricolori per una città che mira diventare sempre più polo d’attrazione turistico in Sicilia e che si appresta a raggiungere traguardi sempre più importanti.

Le parole del sindaco Corrado Figura

Uno spettacolo di frecce con sfondo l’azzurro del cielo e del mar Ionio ben visibile dal Lido di Noto che ha coinvolto tutti i cittadini netini e i turisti.

Il sindaco Corrado Figura esprime grande soddisfazione per la riuscita dell’evento e ringrazia tutti i soggetti che vi hanno partecipato: «Con il Noto Air Show 2026 Noto ha vissuto una giornata storica. Unico evento in Sicilia con le Frecce Tricolori che ha regalato a Noto uno spettacolo indimenticabile, emozionante e straordinario richiamando presenze imponenti di cittadini, appassionati e visitatori provenienti da ogni parte del mondo. Il cielo di Noto è stato protagonista di un susseguirsi di esibizioni di altissimo livello e poi del gran finale con le Frecce Tricolori, che è stato alle 17,30 di ieri con un’esibizione straordinaria».

Noto e il futuro come polo turistico internazionale

Un traguardo al quale ha contribuito tutta la città: «Un ringraziamento va alle forze dell’ordine, ai Vigili del Fuoco e in particolare a Sua Eccellenza Chiara Armenia, Prefetto di Siracusa, al signor Questore e a tutta l’amministrazione comunale, che con grande impegno e sinergia ha realizzato un evento con un’eccellente organizzazione che ha dimostrato ancora una volta che Noto è in grado di essere una grande vetrina a livello internazionale. La città è in grado di gestire eventi di questa portata, hanno funzionato ordine e sicurezza pubblica. L’indotto andrà alla grande per i prossimi anni, non c’è stato alcun incidente o problema e tutti hanno partecipato con le famiglie e con tanti bambini che si divertivano guardando il cielo di Noto, che ha rappresentato una grande emozione».

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Giuliano Spina