Frecce Tricolori a Noto: il Noto Air Show 2026 consacra la città tra gli eventi turistici più importanti della Sicilia

Il gran finale delle Frecce Tricolori sul cielo di Noto

Si è conclusa nel migliore dei modi la parata delle Frecce Tricolori a Noto. Dopo il concerto dell’Aeronautica Militare ieri il grande evento con l’esibizione definitiva delle Frecce Tricolori per una città che mira diventare sempre più polo d’attrazione turistico in Sicilia e che si appresta a raggiungere traguardi sempre più importanti.

Le parole del sindaco Corrado Figura

Uno spettacolo di frecce con sfondo l’azzurro del cielo e del mar Ionio ben visibile dal Lido di Noto che ha coinvolto tutti i cittadini netini e i turisti.

Il sindaco Corrado Figura esprime grande soddisfazione per la riuscita dell’evento e ringrazia tutti i soggetti che vi hanno partecipato: «Con il Noto Air Show 2026 Noto ha vissuto una giornata storica. Unico evento in Sicilia con le Frecce Tricolori che ha regalato a Noto uno spettacolo indimenticabile, emozionante e straordinario richiamando presenze imponenti di cittadini, appassionati e visitatori provenienti da ogni parte del mondo. Il cielo di Noto è stato protagonista di un susseguirsi di esibizioni di altissimo livello e poi del gran finale con le Frecce Tricolori, che è stato alle 17,30 di ieri con un’esibizione straordinaria».

Noto e il futuro come polo turistico internazionale

Un traguardo al quale ha contribuito tutta la città: «Un ringraziamento va alle forze dell’ordine, ai Vigili del Fuoco e in particolare a Sua Eccellenza Chiara Armenia, Prefetto di Siracusa, al signor Questore e a tutta l’amministrazione comunale, che con grande impegno e sinergia ha realizzato un evento con un’eccellente organizzazione che ha dimostrato ancora una volta che Noto è in grado di essere una grande vetrina a livello internazionale. La città è in grado di gestire eventi di questa portata, hanno funzionato ordine e sicurezza pubblica. L’indotto andrà alla grande per i prossimi anni, non c’è stato alcun incidente o problema e tutti hanno partecipato con le famiglie e con tanti bambini che si divertivano guardando il cielo di Noto, che ha rappresentato una grande emozione».