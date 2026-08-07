Concerti in Sicilia, venerdì 7 agosto 2026: da Caparezza ad Anna, tutti gli appuntamenti musicali della giornata

La Sicilia si prepara a vivere una nuova grande giornata di musica. Venerdì 7 agosto 2026 l’isola si trasforma in un enorme palcoscenico diffuso con concerti, festival ed eventi che attraverseranno città, borghi e piazze, offrendo un cartellone capace di unire generi diversi e generazioni differenti.

Dal rap al pop, dalla musica d’autore alle sonorità internazionali, passando per gli omaggi ai grandi artisti italiani e gli appuntamenti nei luoghi più suggestivi della regione: sono tantissimi gli eventi in programma per questa sera.

Caparezza protagonista a Catania

Uno degli appuntamenti più attesi è quello di Caparezza, che questa sera sarà protagonista a Catania, nella cornice di Villa Bellini. Il cantautore e rapper pugliese porterà sul palco il suo universo fatto di testi ironici, critica sociale e contaminazioni musicali, in uno degli spazi più amati per gli spettacoli dal vivo nel capoluogo etneo.

Sempre molto atteso anche il live di Anna, che si esibirà al Velodromo di Palermo, portando sul palco la sua energia e il sound che l’ha resa una delle protagoniste della nuova scena musicale italiana.

Le grandi piazze siciliane ospitano i protagonisti della musica italiana

A Prizzi (Palermo) appuntamento con Rocco Hunt in piazza IV Novembre, mentre Giusy Ferreri sarà a Serradifalco (Caltanissetta), in piazza Vittorio Emanuele, con il suo repertorio pop ricco di successi.

A Noto, nel suggestivo Cortile del Collegio dei Gesuiti, spazio alla musica raffinata di Raphael Gualazzi, tra jazz, swing e cantautorato.

A completare il programma dei grandi nomi anche Alex Britti, atteso alle Cantine Fina di Marsala, e Nesli, che si esibirà a San Teodoro (Messina) in piazza Roma.

Festival ed eventi speciali: dalla Valle dei Templi a Castelbuono

La musica indipendente e internazionale sarà protagonista con due appuntamenti di rilievo.

Ad Agrigento torna il Festivalle, nella straordinaria cornice della Valle dei Templi, uno degli scenari più suggestivi della Sicilia.

A Castelbuono (Palermo) prosegue invece l’Ypsigrock Festival, appuntamento storico dedicato alla musica alternativa e internazionale, con il palco di piazza Castello pronto ad accogliere artisti e pubblico.

A Piazza Armerina (Enna) spazio al Mosaico Festival, mentre a Palermo il Teatro di Verdura ospita Disney Il Concerto, un viaggio musicale dedicato alle colonne sonore più amate.

Dal revival alla musica d’autore: tanti appuntamenti in tutta l’isola

Il calendario di venerdì 7 agosto propone anche numerosi concerti nelle piazze siciliane:

I Cugini di Campagna a Giardinello (Palermo), piazza Piersanti Mattarella

a Giardinello (Palermo), piazza Piersanti Mattarella Neja & Cecilia Gayle a Realmonte (Agrigento), piazza Umberto I

a Realmonte (Agrigento), piazza Umberto I Povia a Cianciana (Agrigento), piazza Aldo Moro

a Cianciana (Agrigento), piazza Aldo Moro Giorgio Vanni ad Acquedolci (Messina), piazza Giovanni Paolo II

ad Acquedolci (Messina), piazza Giovanni Paolo II Lello Analfino a Caltagirone (Catania), piazza Umberto

a Caltagirone (Catania), piazza Umberto Rob & EroCaddeo a Capo d’Orlando (Messina), piazza Matteotti

a Capo d’Orlando (Messina), piazza Matteotti Sugarfree a Leni, nell’isola di Salina (Messina), piazza San Gaetano

a Leni, nell’isola di Salina (Messina), piazza San Gaetano Aida Satta Flores a Palermo, all’Oratorio Parrocchia Maria SS delle Grazie

a Palermo, all’Oratorio Parrocchia Maria SS delle Grazie Women Orchestra a Brolo (Messina), sul Lungomare

a Brolo (Messina), sul Lungomare Patriots – Omaggio a Battiato a Valderice (Trapani), al Teatro On. Nino Croce

Una serata ricchissima che conferma ancora una volta il ruolo della Sicilia come terra di musica, spettacolo e grandi eventi estivi. Dalle piazze dei piccoli comuni ai festival più conosciuti, venerdì 7 agosto sarà una giornata da vivere a ritmo di musica.