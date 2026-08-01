Concerti in Sicilia il 1° e 2 agosto 2026: Sfera Ebbasta, Arisa e Delia protagonisti del weekend musicale

Il primo weekend di agosto porta in Sicilia due protagonisti della musica italiana contemporanea, capaci di parlare a pubblici molto diversi. Da Palermo a Zafferana Etnea, il 1° e il 2 agosto l’isola ospiterà due concerti che promettono di richiamare migliaia di spettatori, confermando la Sicilia come una delle principali mete estive per i grandi eventi dal vivo.

Sfera Ebbasta infiamma Palermo

La serata di sabato 1 agosto sarà all’insegna della trap con Sfera Ebbasta, protagonista dell’unica tappa siciliana del suo tour ESTATE 2026, prodotto da Vivo Concerti e promosso nell’isola da Giuseppe Rapisarda Management.

L’appuntamento è fissato al Velodromo “Paolo Borsellino” di Palermo, dove il rapper porterà sul palco i brani che lo hanno consacrato come uno degli artisti più influenti della scena italiana, insieme ai successi dell’ultimo progetto discografico.

Il concerto rappresenta uno degli eventi musicali più attesi dell’estate palermitana e richiamerà fan provenienti da tutta la Sicilia.

Arisa protagonista a Zafferana Etnea

Domenica 2 agosto sarà invece la volta di Arisa, che farà tappa all’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea nell’ambito della rassegna Etna in Scena, promossa dal Comune di Zafferana.

L’artista arriva in Sicilia dopo un periodo particolarmente intenso, culminato con la partecipazione al Festival di Sanremo 2026, dove il brano “Magica Favola” ha conquistato un posto tra i cinque finalisti della manifestazione, entrando anche nella Top 10 della classifica FIMI dei singoli più venduti della settimana.

Reduce inoltre dai concerti sold out di Roma e Milano, Arisa proporrà uno spettacolo che alternerà le nuove canzoni ai grandi successi che hanno segnato la sua carriera, in una delle cornici più suggestive dell’estate etnea.

Delia e il suo Sicilia Bedda Tour a Selinunte

Delia porterà il suo “Sicilia Bedda Tour” al Parco Archeologico di Selinunte domenica 2 agosto 2026, esibendosi nella suggestiva arena allestita davanti al Tempio di Hera. Il concerto rappresenta una delle tappe più attese del tour estivo della cantautrice siciliana, rivelazione di X Factor 2025, che ha conquistato il pubblico con uno stile capace di fondere folk, cantautorato contemporaneo e identità siciliana. Nata a Catania e cresciuta a Paternò, Delia proporrà dal vivo i brani che hanno segnato la sua crescita artistica, a partire da “Sicilia Bedda”, diventato il manifesto del suo percorso musicale.

jacktoto