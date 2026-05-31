Caparezza protagonista oggi a Etna Comics con il Premio Coco

Il noto menestrello del rap italiano alternativo Caparezza è stato l’ospite d’eccezione della seconda giornata di Etna Comics, il Festival Internazionale del Fumetto. Il cantante nativo di Molfetta ha infatti interagito con i presenti e con tutti i suoi fans nell’ambito della presentazione del suo nuovo libro Orbit Orbit, edito dalla Sergio Bonelli Editore.

La sua partecipazione, che conferma il suo grande legame con il mondo dei fumetti, ha visto nel pomeriggio il firma copie del suo libro con i fans, che hanno anche potuto scambiare quattro chiacchiere con lui.

Al termine della giornata, precisamente nel tardo pomeriggio, Caparezza è stato premiato nella Sala Galatea nell’ambito del Premio Coco 2026 nella sezione Mega Nerd per il suo libro Orbit Orbit, in particolar modo per la copertina. Dopo avere ricevuto il premio l’artista ha parlato d nell’ambito dei fumetti, che è andato di pari passo con quello musicale, svelando anche alcuni suoi aneddoti. L’evento è terminato con i fans che hanno avuto occasione anche in questo caso di scattare selfie con l’artista, che oggi si è sentito davvero a casa.