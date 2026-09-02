Coca-Cola Zero o tradizionale? Perché i dietologi spesso preferiscono la versione senza zucchero

Meno calorie e niente zuccheri: la bevanda “Zero” può essere un’alternativa alla versione classica, ma non significa che sia una bevanda salutare

Quando si parla di alimentazione e controllo del peso, una delle domande più frequenti riguarda le bevande zuccherate. Tra le alternative presenti sugli scaffali dei supermercati, la Coca-Cola Zero viene spesso considerata una scelta preferibile rispetto alla Coca-Cola tradizionale. Ma perché?

La differenza principale è semplice: lo zucchero. La Coca-Cola classica contiene una quantità significativa di zuccheri aggiunti e, di conseguenza, anche di calorie. La versione Zero, invece, utilizza dolcificanti al posto dello zucchero e presenta un apporto calorico trascurabile.

Per fare un esempio, una lattina da 330 millilitri di Coca-Cola tradizionale fornisce circa 140 calorie e oltre 30 grammi di zuccheri. Una quantità che, se consumata frequentemente, può contribuire in maniera importante all’apporto quotidiano di zuccheri e calorie.

La versione Zero permette invece di mantenere il gusto dolce senza introdurre una quantità analoga di zuccheri. È proprio per questo motivo che un professionista della nutrizione può suggerirla come alternativa occasionale a una bibita zuccherata, soprattutto quando l’obiettivo è ridurre l’apporto calorico o il consumo di zuccheri.

Questo, però, non significa che la Coca-Cola Zero debba essere considerata una bevanda “salutare”. Il fatto che non contenga zuccheri non la rende equivalente all’acqua, che rimane la scelta principale per una corretta idratazione. Le bevande Zero sono piuttosto uno strumento che può permettere, in determinate situazioni, di ridurre il consumo di zuccheri senza rinunciare completamente al gusto dolce.

E i dolcificanti?

La presenza di dolcificanti è uno degli aspetti che genera più dubbi. Le sostanze utilizzate nelle bevande senza zucchero sono sottoposte a valutazioni di sicurezza da parte delle autorità competenti e, alle quantità consentite, sono considerate sicure per la popolazione generale.

Come per molti alimenti, tuttavia, la quantità e la frequenza di consumo contano. Una bibita Zero può essere preferibile a una bevanda ricca di zuccheri, ma non dovrebbe trasformarsi nel principale modo di assumere liquidi durante la giornata.

C’è poi un altro aspetto da considerare: il gusto dolce può mantenere l’abitudine a ricercare alimenti e bevande molto dolci. Per alcune persone, quindi, la strategia migliore può essere non sostituire semplicemente la versione zuccherata con quella Zero, ma ridurre progressivamente il consumo di bevande dolci.

La scelta dipende dalla persona

Non esiste una risposta identica per tutti. Un nutrizionista o un dietologo può valutare le abitudini alimentari, gli obiettivi e le eventuali esigenze individuali e decidere se una bevanda senza zucchero possa essere utile nel percorso alimentare.

Il punto fondamentale, dunque, non è stabilire se la Coca-Cola Zero sia “buona” o “cattiva”, ma comprendere la differenza rispetto alla versione tradizionale. Se l’alternativa è una bibita zuccherata consumata abitualmente, scegliere una versione senza zucchero può ridurre in modo significativo l’assunzione di zuccheri e calorie. Se invece l’alternativa è un bicchiere d’acqua, quest’ultima rimane la scelta più semplice e salutare.

In nutrizione, come spesso accade, non è il singolo alimento a determinare la qualità della dieta, ma l’insieme delle abitudini quotidiane.

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