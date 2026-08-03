Catania, buona la prima: i rossazzurri battono il Ravenna 3-2 nel test di Norcia

Il Catania inizia con il piede giusto il percorso di preparazione estiva, malgrado i mugugni tra i tifosi vadano ancora avanti. Nel pomeriggio di ieri, al Centro Sportivo Bianconi di Norcia, la formazione rossazzurra ha superato il Ravenna per 3-2 in un’amichevole utile a mister Emilio Longo per valutare condizione fisica, schemi e nuovi equilibri di squadra.

Un test intenso, giocato contro il Ravenna guidato da Andrea Mandorlini, che ha permesso al Catania di mettere minuti nelle gambe e raccogliere indicazioni importanti in vista dei prossimi impegni ufficiali.

Ravenna avanti, Corbari firma la risposta rossazzurra

La gara si apre con il vantaggio degli ospiti. Al 18′ è Spini a trovare la rete che porta il Ravenna sull’1-0. Il Catania reagisce e al 30′ trova il pareggio con Corbari, bravo a inserirsi e a concretizzare l’azione costruita dalla squadra etnea. Il primo tempo si chiude così sull’1-1.

Nella ripresa il Catania cambia passo

Dopo l’intervallo i rossazzurri aumentano ritmo e intensità, trovando due reti nel giro di pochi minuti. Al 10′ della ripresa è Rolfini a firmare il sorpasso, mentre al 20′ Liguori porta il risultato sul 3-1, completando la rimonta del Catania.

Nel finale il Ravenna accorcia le distanze con Orellana, autore della rete del definitivo 3-2 al 41′ del secondo tempo, ma il risultato non cambia più.

Indicazioni positive per mister Longo

Oltre al risultato, l’amichevole ha rappresentato un’importante occasione per testare uomini e soluzioni tattiche. Il tecnico rossazzurro ha alternato due formazioni nei due tempi, dando spazio a diversi elementi della rosa e valutando la risposta del gruppo dopo il lavoro svolto in ritiro.

Il Catania ha iniziato il match con Dini tra i pali e una linea composta da Pagliai, Ierardi, Allegretto e Donnarumma; a centrocampo Corbari, Di Tacchio e Jimenez, mentre in avanti hanno agito Lunetta, Leonardi e Cicerelli. Nella ripresa spazio a Rinaldi, Raimo, Ponsi, Mihai, Quaini, Bruzzaniti, Rolfini e Caturano.

Un successo che dà fiducia in vista della nuova stagione

Il 3-2 contro il Ravenna rappresenta un primo passo positivo per il nuovo Catania, chiamato a costruire identità e automatismi in vista degli appuntamenti ufficiali. A Norcia arrivano buone sensazioni e soprattutto la conferma di una squadra che, partita dopo partita, continua a lavorare per trovare la migliore condizione.

Il cammino rossazzurro è appena iniziato, ma il primo test ha già regalato indicazioni interessanti: il Catania riparte con una vittoria e con la voglia di essere protagonista.

jacktoto

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