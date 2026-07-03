Catania, ufficiale Emilio Longo: è il nuovo allenatore dei rossazzurri

Dopo l’ufficializzazione del nuovo direttore sportivo Fortunato Varrà, il Catania Football Club completa un altro tassello fondamentale in vista della nuova stagione annunciando anche il nome del nuovo allenatore. La società rossazzurra ha infatti affidato la guida tecnica della prima squadra a Emilio Longo, chiamato a inaugurare il nuovo corso sportivo del club.
Il Catania Football Club ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con il tecnico, che ha sottoscritto un contratto con scadenza il 30 giugno 2028. L’intesa prevede inoltre un diritto di opzione a favore della società per il prolungamento del rapporto anche nella stagione sportiva 2028/2029.
Con l’arrivo di Emilio Longo in panchina e di Fortunato Varrà alla direzione sportiva, il Catania definisce così le principali figure del nuovo progetto tecnico. Adesso si dovranno attendere le novità riguardanti la rosa.